Capová vyšperkovala nejlepší sezonu. Jezdím víc na risk, asi mi to pomáhá, zářila lyžařka

České lyžařky rozjásaly Špindlerův Mlýn. Gabriela Capová i Martina Dubovská zvládly víc než solidně sobotní závod Světového poháru ve slalomu. Capová si patnáctým místem vylepšila o čtyři příčky nejlepší umístění, body do SP si připsala za 23. místo také Dubovská.

„Mám strašnou radost. Závod byl těžký po psychické stránce, na konci sezony už trochu docházejí síly," uvedla Capová. Pětadvacetiletá slalomářka má za sebou životní sezonu, ve Světovém poháru čtyřikrát bodovala. „Snažím se na sobě pracovat, více jezdit na risk. I v trénincích, nejen v závodech. Asi mi to pomáhá," řekla Capová.

Pochvalovala si, že se rozjezdila v pátečním obřím slalomu, byť do druhého kola nepostoupila. „Mám pocit, že pokaždé, když jsem jela obřák a den nato slalom, tak se mi ve svěťáku povedl. Je to úspěšná tečka za sezonou, beru ji jako takovou odměna za dřinu a za období, kdy se nedaří. Těší mě, že se mi slalom povedl doma," podotkla Capová, která má na dosah celkový triumf ve slalomu v Evropském poháru. Závěrečný závod je na programu 17. března ve Folgarii.

Gabriela Capová ve slalomu při SP ve Špindlerově Mlýně.

David Taneček, ČTK

„Po psychické i fyzické stránce bude náročné to ustát. Pódium by mělo být skoro jisté, ale o první místo bude boj," tvrdí Capová, ketrá by se v příští sezoně Světového poháru chtěla prodrat mezi nejlepší třicítku. Ve Svatém Petru kromě ní bodovala také Martina Dubovská. Ta na rozdíl od své parťačky páteční obří slalom vynechala, šetřila síly.

„Táta mi ráno říkal, že bylo dobře, že jsme se rozhodli ho nejet. S tátou vlastně pořád bojujeme: já chci obřáky jezdit, ale on ví, že mám větší šance ve slalomu," řekla 27letá Dubovská, která ve Světovém poháru bodovala podeváté v kariéře. „Nakopne mě to do další práce. Teď sice končíme sezonu, ale brzy zase začnu makat," pověděla Dubovská.