Česká hvězda proti americké. Přidá Samková křišťálovou pečeť na geniální sezonu?

Karty jsou před závěrečným závodem snowboardkrosové sezony rozdány jasně. Pětadvacetiletá Samková má naprosto shodný zisk 3400 bodů jako o osm let starší americká hvězda Lindsey Jacobellisová. Která z nich bude v sobotu (živě od 14.50 hodin na ČT sport) lepší, poveze si domu velký glóbus. Nikdo jiný do jejich souboje zasáhnout nemůže.

Lepší bere glóbus

„Je to zajímavé pro mě i fanoušky, že člověk dojede do cíle a nemusí nic přepočítávat. Často víte, že musíte být první a ta druhá třeba pátá. Takhle je to jasně ložené,“ těší se Samková, která může korunovat svoji výsledkově životní sezonu.

Ve všech závodech Světového poháru zatím byla na stupních vítězů: dvakrát vyhrála, dvakrát byla druhá, jednou třetí. A především dominovala při nejdůležitějším startu sezony, na mistrovství světa v americkém Park City.

Nejrychlejší v tréninku

Ve Veysonnaz dosud nikdy nezvítězila. „Bývá tu trošku jednodušší trať. Ale je tady taková poslední zatáčka, která mi nikdy moc nešla,“ hlásí Samková. V pátečním měřeném tréninku ale byla ze všech nejrychlejší.

„To je příjemný pocit, i když start ještě nebyl ideální. Jsem ráda, že se trénink vůbec uskutečnil, předpověď byla špatná. Ale v sobotu už má svítit sluníčko,“ těší se.

Bez kvalifikace

Finálový závod se pojede v netradičním formátu bez kvalifikace, závodnice jsou rozděleny do rozjížděk podle pořadí Světového poháru.

„Je to trochu divný, ale už jsem to zažila třeba v Evropském poháru, když jsou závody naštosované za sebou,“ říká Samková, která tak ví, že pojede jediné tříčlenné čtvrtfinále a se svou rivalkou, pětinásobnou mistryní světa Jacobellisovou, se může potkat až ve finále.

„Udělám maximum, ale svět se nezboří, když to nevyjde. I kdybych byla druhá, ta sezona je letos geniální, nemůžu si stěžovat,“ má jasno.