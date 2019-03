Ježíšmarjá, to snad není možný! Samkovou šťastná novina před startem málem rozbrečela

Krásné počasí, vítězství v závodě i celkově. Mohla jste si přát hezčí den?

Dneska to bylo úplně skvělý. Vyšlo počasí, svítilo sluníčko a nefoukalo, mně se jezdilo dobře, přitom v trénincích to nebylo ideální. A závod vyšel skvěle včetně finále, jsem strašně ráda.

O vašem celkovém triumfu bylo jasné po semifinále, z něhož Jacobellisová nepostoupila. Vy jste viděla její jízdu ze skútru cestou na start?

Právě, že neviděla. Zastavili jsme vedle velké obrazovky, ale na ní nic nebylo, tak jsem myslela, že Lindsey postoupila a rozdáme si to ve finále. Pak si JP (kanadský servisman Trottier) přišel na startu pro prkno a říkal: Ty jsi vyhrála glóbus. Já reagovala: Cože? Ježíšmarjá, to snad není možný. Málem jsem se rozbrečela, jak jsem byla naměkko, i když normálně moc nebrečím. Pak jsem si ale řekla, že zkusím vyhrát i finále, aby to bylo ve stylu, a povedlo se.

Eva Samková míří na vyhlášení ve Veysonnaz.

Vítek Ludvík

Na konci finále vás potkal drobný problém, měla jste situaci pod kontrolou?

Vůbec! Musím se podívat, co jsem udělala za chybu, nějak jsem tam skočila, nevím, jak jsem to vybrala. Myslela, že mě ostatní holky předjedou, ale možná se taky lekly, co jsem tam udělala.

Ve Veysonnaz jste vyhrála na pátý pokus, před pěti lety jste si tam zlomila kotník…

Už jsem zvládala tu poslední klopenou zatáčku, kde jsem měla vždycky problémy. Teď jsem ji sjela jen jednou v semifinále špatně, ale ve finále už se mi povedla čistě. Určitě je dobře, že jsem to prolomila, zatím jsem tu byla jen druhá a třetí.

Vyhrála jste mistrovství světa i Světový pohár, pokaždé na stupních. Dokonalá sezona?

Dokonalá by byla nebýt problémů s ramenama, ale je super, že to takhle dopadlo i s mistrovstvím světa. Já ani tady ve Veysonnaz nebyla ráno nervózní, říkala jsem si, že i když nevyhraju, byla to super sezona. A že teď přijedu domů s glóbem je bombastický, i proto, že to bylo těsné závodění, ne že bych byla všude o sekundu první. S holkama jsme se předjížděly, bojovala jsem každou jízdu, byla to zábava.

Křišťálový globus si doma vystavíte vedle toho z roku 2017?

Já nejsem moc vystavovací typ, většinou ho mám v krabici ve Vrchlabí. Ale ještě jsem tu za vítězství dostala švýcarský kravský zvonec, ale ten je taky obrovský na vystavování.

Oslavu stihnete ještě ve Švýcarsku?

Kdepak, rovnou jedeme domu. Tak možná mi tým dovolí malou oslavu v autě, že nebudu muset řídit.

V létě si dopřejete vysněnou dovolenou v Bhútánu? Za sezonu si ji zasloužíte…

To doufám, že jsem potvrdila, že si ji zasloužím. (úsměv) Ještě zvažuju různé možnosti, ale ráda bych vyrazila na nějakou větší cestu.