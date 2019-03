Bezesné noci, risk s pojistkou, Zárybnická na telefonu. I tak se rodil SP ve Špindlu

Akci tedy hodnotíte pozitivně?

Moje osobní ambice byla, aby se akce stala výkladní skříní dvaceti let fungování naší agentury. S odstupem několika dnů můžu říct, že se moje očekávání naplnila. Zafungovalo rozdělení práce. Nově založená česká firma TMR měla na starosti kopec a sportovní stránku věci, na nás byl zbytek. Společně jsme měli jasný cíl – perfektně odvedenou práci. Naplnil se. Měli jsme i štěstí.

Myslíte počasí i triumfy největších hvězd, Američanky Mikaely Shiffrinové a Slovenky Petry Vlhové?

Počasí mohlo být špatný, předpovědi byly všelijaké. Každou hodinu jsme byli ve spojení s meteoroložkou paní Zárybnickou. Nakonec jsme jeden den světu ukazovali kopec zalitý sluncem, druhý den sněžilo, pršet začalo těsně po závodech. Navíc páteční obřák vyhrála Vlhová, slalom v sobotu Shiffrinová. Pro úspěch akce jsme si nemohli přát víc. Přišlo celkem devatenáct tisíc diváků, což je skvělé číslo. Je vidět, že jsme se s reklamní kampaní trefili. Je pochopitelné, že tím, že přijela Petra, dorazila spousta Slováků. Petra s Mikaelou ukázaly, jaké charakterové vlastnosti může vrcholový sportovec mít. Chvílemi jsme zírali, jak to na takové úrovni může fungovat.

Americká lyžařská hvězda Mikaela Shiffrinová získala čtvrtý křišťálový glóbus.

Gabriele Facciotti, ČTK/AP

Co máte přesně na mysli?

Veškeré marketingové aktivity. Vystupování, přístupnost, mediální záležitosti, ochota, profesionalita od prvního do posledního okamžiku. Sportovní stránka je jeden džob, druhý, neméně významný, je marketing. Obě holky to mají zvládnuté na top úrovni. Alpské ženské lyžování má štěstí, že má momentálně takové persony.

Co bylo nejtěžší při organizování SP?

V dnešní době odvaha do toho vůbec jít. Akce stojí spoustu peněz, trvá přitom dva dny. Pracovali jsme na né čtrnáct měsíců. Žili jsme v nejistotě, kolik peněz dá veřejný sektor. Finální částku jsme se dozvěděli dva týdny před Světovým pohárem. Jenže Mezinárodní lyžařské organizaci (FIS) jsme museli potvrdit, že do toho jdeme, na konci září. Od té chvíle hazardujete se jménem České republiky.

Výjimečná Shiffrinová a pohled, který rozhoduje o statisících Nebývá zvykem, aby se do reklamní kampaně na pořádání sportovní akce nadšeně zapojila její největší hvězda. Z ochoty a profesionality nejlepší lyžařky světa Mikaely Shiffrinové byli organizátoři Světového poháru ve Špindlerově Mlýně nadšeni. Čtyřiadvacetiletá Američanka dokonce pár dnů před závody rozdala českým médiím několik rozhovorů po telefonu, což je u sportovců VIP kategorie naprosto výjimečné. „S agentkou Mikaely jsme byli v kontaktu od léta, domlouvali jsme možnosti zapojení do kampaně. Mikaela byla nadšená, že může pomoct. Možná pomohlo, že ve Špindlu jela ve svých patnácti letech svůj první závod Světového poháru,“ říká marketingový manažer společnosti Sport Invest Martin Ptáčník. Se svým týmem hledal cesty, jak by se Shiffrinová mohla zapojila do kampaně na sociálních sítích, případně v médiích. „Její komunikace byla ještě o stupínek výš než slovenské hvězdy Petry Vlhové. I ta byla naprosto skvělá, Mikaela ale měla navíc kreativní přístup. Dokonce posílala osobní videovzkazy lidem, kteří s ní byli v kontaktu. Nejen já jsem byl ohromený a zaskočený,“ uvedl manažer, který měl ve Svatém Petru mimo jiné na starosti správné posazení reklamních bannerů podél závodní tratě. To je takřka hodinářská práce. Viditelnost log a názvů sponzorů během televizních přenosů se řídí přísnými pravidly. Jejich sebemenší porušení může pro pořadatele znamenat finanční katastrofu. „Složitější disciplína na branding není. Můj tým se na to chystal přes rok. Řešily se detaily, kde, co na trati bude stát. Třeba jen o deset stupňů jiný úhel vůči kameře, který znamená, že sponzor není vidět, jak má, vás může stát statisíce,“ podotýká Ptáčník. Dva dny před prvním závodem ho polil studený pot: kvůli nepříznivému počasí nebyl jeho tým vpuštěn na sjezdovku. Zrušená byla zkouška i v nejzazší možný termín o den později. „V noci jsme proto detailně zkoumali historické televizní záběry i z dávných závodů ve Špindlerově Mlýně. Nakonec všechno dobře dopadlo, všechny reklamy seděly. Hodně se nám ulevilo,“ dodává s úsměvem Ptáčník.

Prožili jste bezesné noci?

Rozhodně. Potřebujete třicet minut televizního přenosu, aby se splnily smluvní povinnosti vůči partnerům a zaplatil se aspoň jeden den. Obchodní praxe je taková, že dopředu vám nikdo nezaplatí. Až po závěrečných reportech. Zásadní je, jestli akce proběhne. Bylo zvláštní, že nejčastější otázka na nás v zákulisí byla, kolik peněz na akci vyděláme.

Co jste odpovídal?

Že koule, abychom v Česku svěťák udělali, měly dva subjekty. TMR a Sport Invest. Pokud by se závody neodjely, byli bychom v hrubém minusu. Riziko jsme pak posunuli o level výš, neboť jsme se nepojistili proti počasí.

Petra Vlhová ze Slovenska na trati prvního kola Světového poháru ve slalomu ve Špindlerově Mlýně.

Giovanni Auletta, ČTK/AP

Proč jste šli do takového risku?

Přístup komerčních pojišťoven směrem k rušení zimních akcí není příznivý. Cena byla vysoká, rozhodli jsme se nepojistit. V tu chvíli je však třeba zvážit, kdo nám případně nezaplatí. Bylo vyjednáno, že dotace z ministerstva školství se v případě neuskutečnění podniku vracet nemusí, nicméně v marketinkové části by to byl velký problém.

Jaká suma byla ve hře?

Začnu jinak. Filosofickou otázkou, kolik peněz by při pořádání takových akcí mělo přijít od státu, z veřejných rozpočtů, ze soukromého sektoru. Myslím, že od subjektu, který z toho profituje nejvíc.

A to je podle vás kdo?

Signál jde z České republiky. Pokud přenos postavíte dobře, prezentujete především zemi, v nějakém zlomku sponzory. Rozpočet celé akce se pohyboval kolem čtyřiceti milionů korun.

Kolik činil příspěvek od státu?

V loňském roce proběhlo předfinancování, což dělalo necelých pět milionů korun včetně DPH. Letošní doplatek by měl činit patnáct milionů. Tedy řádově polovina. Líbivý poměr padesát na padesát je super. Teoreticky by měl být šedesát ku čtyřiceti. Vzhledem k tomu, že kredit jde zejména České republice, měl by větší část nákladů nést stát. Formou dotace z ministerstva školství, ministerstva pro místní rozvoj nebo nově založené státní agentury pro sport. Ať už půjdete dnes v rámci státní správy kamkoliv, klíčovým souslovím je "akce obdobného významu". V praxi je tak snaha porovnávat a tabulkově srovnávat nesrovnatelné věci.

Jak to myslíte?

Jestli jde o Světový pohár v lyžování nebo svěťák v kuličkách, který stojí významně méně, jste pořád hodnoceni jako Světový pohár v kuličkách. Tento zaběhnutý princip je třeba změnit. Sportovec nemůže za to, že alpské lyžování stojí výrazně víc než například veslování. Tak to prostě je. Nemyslím, že si Česká republika může vybírat akce, které tu budeme pořádat.

Alpské lyžování žen, disciplíny obří slalom a slalom, je v českých podmínkách strop?

Chlapy k nám nedostaneme, hory nenafoukneme. Mluvilo se o homologaci tratě na Super G žen, kopec v Česku na něj možná existuje. Ale pořádat svěťák na Moravě, daleko od mezinárodního letiště, dál od dopravních tepen, je problém. Nestačí jen vybrat si dlouhou sjezdovku, musí do sebe zapadat úplně všechno. Každopádně sportovec v dnešní době má vliv, přitahuje televizní kamery, diváky. I to nám může pomoct. Nemohli jsme si přát víc, než co udělala Mikaela. Prohlásila, že by se ráda vrátila dřív než za osm let. Což je doba mezi roky 2011 a 2019, kdy se v Česku poslední Světového poháry jely.

Vrátí se tedy Světový pohár do Krkonoš už za čtyři roky?

Udělali jsme maximum, abychom zůstali ve hře. Politika lobby je však tvrdá, úspěšně zvládnutá akce nic neznamená. Práci teď musejí odmakat zástupci svazu a TMR. Je to o osobních vztazích, o schopnosti bouchnout do stolu a jasně říct: svěťák chceme!

Nyní vznikla státní agentura pro sport. Může při podobných akcích pomoct?

Mohla by přinést nové praktiky, metody, postupy. Aby garance směrem od státu byla včasnější, protože takové akce se plánují roky dopředu. Záleží pochopitelně, kdy finance přitečou. Aby se předešlo hrozbě, že akce nakonec krachne. Neříkám, že ministerstvo školství neodvádí svoji práci. Teď ale přijde nová krev, zkušenosti přímo ze sportu, přímo v osobě předsedy Hniličky. Jsou očekávání na změnu. Neumím garantovat, jestli nastane.