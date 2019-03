Boe zničil všechny soupeře. Po rekordním šestnáctém triumfu má všechny glóby

Norský šampion měl velký křišťálový globus za celkový triumf zajištěný už před MS, po něm přidal do sbírky i všechny čtyři malé za jednotlivé disciplíny. Jeho starší bratr T. Boe ovládl SP v sezoně 2010/11, pak následovalo sedm let kralování Francouze M. Fourcadea a nyní se vrací na trůn Boe. Už je to 25letý Johannes.

Při čisté střelbě běžecky famózního J. Boea nebylo o vítězi pochyb, takže i na předměstí Osla, stejně jako v Novém Městě na Moravě a Ruhpoldingu, vyhrál všechny závody jednoho dílu pohárového seriálu. Už jen skutečnost, že z 25 závodů sezony jich šestnáct vyhrál a v dalších třech stál na stupních vítězů, jasně dokládá Norovu dominanci. Při závěrečném závodě sezony mu dělali společnosti na stupních vítězů dva Němci.

Krčmář vleže chyboval jen jednou a v polovině závodu se držel na dohled elitní desítky, jenže při deseti ranách vstoje hned třikrát minul terč a nakonec z toho byla až 22. příčka v cíli a 21. místo celkově ve Světovém poháru.