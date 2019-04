Ledecká překvapuje, dědeček jí dal pořádnou školu. Tak to jdi na kafe s Koukalovou, radí fanoušek

S kyticí pouťových růží a úsměvem pózuje Ester Ledecká na sítích. Obdarovaná? Ne, sama střílející, jak naznačuje. Fantazírující fanoušky to přivádí k myšlenkám, že by všestranná sportovkyně mohla přidat běžky a byl by z toho excelentní vstup na biatlonovou scénu.