Natočila klip, pak Královna Samková přijela na koni! Prý kdybych nečekala, že vyhraju, byla bych blbá

„Je to pochopitelně nádherný. Aby se člověk mohl stát českým králem, musí vyhrát v sezoně úplně všechno. Moc mě cena těší," soukala ze sebe dvojnásobná vítězka ankety po pátečním slavnostním vyhlášení.

Vzhledem k tomu, že máte svého koně, myšlenka s netradiční korunovací vás musela potěšit.

Rozhodně! Byla jsem strašně nadšená, když za mou s tímto nápadem přišli. Loni jsem se při vyhlášení točila na kruhu, teď jsem přijela na koni. Kobylka je krásná lipicánka.

Trénovaly jste nástup?

Odpoledne jsme zkoušely, kobylka byla připravená. Ale samozřejmě, tolik lidí najednou nasimulovat nešlo. Ale nic neřešila, byla klidná, celé odpoledne trpělivě čekala.

Anketu Král bílé stopy 2019 o nejlepšího lyžaře a snowboardistu Svazu lyžařů České republiky vyhrála snowboardistka Eva Samková.

Kateřina Šulová, ČTK

Nakolik jste čekala, že vyhrajete?

Všichni mi naznačovali, že kdybych to nečekala, byla bych blbá. Ale vždycky se může stát cokoli.

Vzpomněla si na svůj pět let starý premiérový triumf?

Jasný, tehdy jsem dvě měsíce předtím měla zlomený kotník. Tato korunka mi tu hezkou chvíli připomněla. Jsem teď o pět let starší, ale uvnitř pořád stejná. Jen mám asi víc starostí.

Eva Samková ze zlatou medailí z MS po příletu do Prahy.

Vlastimil Vacek, Právo

Byla uplynulá sezona vaší nejlepší?

Asi jo. Nebyly v ní žádné extra zvraty. Když mi vypadla ramena, tak jenom trošku. Před olympiádou v Soči i před olympiádou v Koreji byly problémy. Měla jsem vyhozené rameno a nemohla jsem dva závody jet. Tohle byla taková první konstantní sezona.

V dubnu jste si dopřála volno. Kam jste vyrazila?

Byla jsem dovolené. Tedy na její první části, druhou plánuju v červenci. Navštívila jsem pár koncertů po Evropě, deset dnů jsem pobyla na Bali. S herečkou a zpěvačkou Bárou Polákovou jsme tam natočily klip. Song se jmenuje Poď si. Bylo to naprosto skvělý, užily jsme si při tom spoustu legrace. Surfovaly jsme, jezdily na motorce. Bylo to intenzivní, náročné.

Eva Samková se v letošní sezoně má čím pochlubit.

Vítek Ludvík

Kde nápad na klip vznikl?

Bára mě oslovila, její návrh se mi líbil. Nevěděla jsem tedy moc, co čekat. První den na Bali jsem zjišťovala, o co půjde. Pak jsme se do toho dostaly a hrozně jsme si s Bárou sedly.

Vypadá, že v klipu se odráží vaše dobrodružná povaha.

Jasně. Bylo vtipné, že potom, co jsme pár dní spolu natáčely, mi Bára říkala: Mně vlastně došlo, že ty děláš všechny ty sporty, které já jsem vždycky chtěla umět a bavila mě. Ale já je tolik neumím. Na longboardu si sjedu, na surfu taky občas trochu něco, ale není to tak, že bych je moc uměla. Jediné, co umím, je snowboardovat.

Neměla jste trému ze zpívání?

Samozřejmě měla, protože u toho byla Bára. A také skladatel Honza Muchow. Ani mi nepřišlo, že bych něco nahrávala. To jsem si uvědomila, až když mi celý klip pustili. Říkala jsem jim, že kdyby to bylo na prd, ať mi to řeknou. Oni se tvářili, že je všechno dobrý.

To byl nástup! Snowboardistka Eva Samková si pro ocenění přijela na podium na bílém koni.

Kateřina Šulová, ČTK

Co jste si říkala, když jste se poprvé slyšela?

Já si na to pořád zvykám. Zpěváci a herci jsou zvyklí se slyšet, ale svoje rozhovory si moc neposlouchám.

Příště si tedy půjdete pro hlavní cenu hudební akademie Anděl?

To myslím, že přenechám Báře.(směje se)