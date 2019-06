Tak dost. Přípravu si uhradíte. Aspoň zčásti, slyšeli čeští reprezentanti

Žádný progres. Spíš propadák. Zpackaná zima. A proto přichází razantnější opatření v domácím mikrosvětě vyznavačů severské kombinace, malé, ale o to náročnější a komplikovanější lyžařské disciplíny. Reprezentanti si část přípravy budou muset platit ze svého, rozhodlo vedení úseku. To proto, aby pak v tréninku „za své“ makali opravdu kvalitně. Ale bude to ve složité situaci bez jediného funkčního skokanského můstku v Česku stačit?