Sezona se blíží. Podívejte se, jak usměvavá kráska dře v posilovně

Mikaela Shiffrinová sbírá jeden úspěch za druhým. Ve svých čtyřiadvaceti letech je už považována za legendu. Není divu. Ve světovém poháru vyhrála už šedesát závodů. Jako první lyžařka v historii dokázala zvítězit ve všech disciplínách. Ve své sbírce má dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili z olympijských her, je pětinásobnou světovou šampionkou a třikrát dokázala ovládnout celkové pořadí SP.

Přesto přiznává, že se dlouhou dobu necítila tak, jak by chtěla. Tlak na její osobu a velká očekávání jí dávaly zabrat. „Mnoho let jsem se trápila tím, co si o mně myslí lidé, média, soupeřky. Musela jsem si projít zklamáním, abych si uvědomila, že na tom, co si myslí, vůbec nezáleží,“ zavzpomínala Shiffrinová v nedávném rozhovoru na webu nbcsports.com. na loňský rok, kdy sice na olympiádě vyhrála obří slalom a byla druhá v kombinaci, avšak ve své nejlepší disciplíně, slalomu, skončila čtvrtá.

„Tehdy jsem prožívala těžké období. Lidé si totiž hlavně pamatovali to, že jsem ve slalomu nejcennější kov nezískala, byl to pro ně neúspěch“ vysvětlovala s tím, že v právě uplynulé sezoně se rozhodla zaměřit hlavně na sebe a nikoliv na okolí. Možná i díky tomu podle svých slov byl tenhle ročník její nejlepší v kariéře. „Dokázala jsem se vyrovnat s tlakem,“ prozradila spokojeně.

„Řídila jsem se tím, že se může stát cokoliv a celý ročník jsem si víc užila,“ dodala Američanka, kterou nejvíce potěšil zisk čtvrtého zlata ve slalomu na mistrovství světa, neboť se před startem závodu potýkala se zdravotními problémy. „Tento závod zůstane v mé hlavě na prvním místě. Jsem zvyklá překonávat bolest, ale tehdy jsem se cítila opravdu špatně. Nemohla jsem ani pořádně dýchat,“ vyprávěla dál.

Nyní se už však Shiffrinová začala soustředit na sezonu nadcházející. Tvrdě maká v posilovně. Za sněhem vyrazí za necelé dva měsíce do Jižní Ameriky. Motivace? Tu prý stále má. Nejde jí ale o překonávání rekordů. „Kdyby mě mělo dopředu hnát jen to, že chci vítězit, tak už bych motivovaná nebyla. Chci své lyžování posunout na ještě vyšší úroveň,“ uzavřela úspěšná lyžařka.