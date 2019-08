Můstky v Harrachově? Vypadají jako po válce, smutní legendární skokan Malysz

„Na jednu stranu je to pro mě srdeční záležitost. Skákal jsem tady a prožil zde pěkné chvíle. Na druhou teď ty můstky vypadají jak po válce," vykládal Adam Malysz při pohledu na můstky zarůstající plevelem. Dva triumfy si na harrachovských můstcích připsal před osmnácti roky. Hned poté, kdy v roce 2001 vyhrál Turné čtyř můstků.

„Mám na to super vzpomínky, byly to velké chvíle. Vyhrál jsem Turné čtyř můstků a měli jsme jet do Harrachova na lety. A Němci říkali: Malysz v Harrachově? Nevyhraje, je unavený a neumí tak lítat. A já tu pak skočil svůj rekord a rekord můstku. Pamatuju si, jak se u mě zastavil Hannawald a říkal: Tak přece umíš létat! V Harrachově jsem se cítil jako doma, na závodech tady bylo čtyřicet tisíc diváků. Bylo by fajn, aby tu čeští i naši závodníci mohli zase létat," zavzpomínal Malysz na závody kousek od hranic své vlasti.

Bývalí skokani na lyžích (zleva) Jakub Janda a Polák Adam Malysz se stali patrony sbírky na záchranu harrachovských skokanských můstků.

Radek Petrášek, ČTK

„V Čechách byly skoky na lyžích národním sportem. Teď je situace taková, že v Polsku se rozvinuly a v Čechách jsou dole... Vzpomínám, že v Polsku nebyly žádné můstky, jenom stodvacítka v Zakopaném. Tehdy jsme jezdili skákat na můstky do Frenštátu, do Rožnova, do Harrachova nebo do Liberce. Teď jezdí Češi k nám. Je potřeba můstky opravit, aby zase přišly děti, začaly trénovat a skoky se v Čechách znovu mohly stát národním sportem," poznamenal dnes 41letý čtyřnásobný vítěz seriálu Světového poháru.

I proto neváhal a stal se vedle českých skokanských legend různých generací Dalibora Motejlka, Pavla Ploce a Jakuba Jandy patronem veřejné transparentní sbírky, jejíž cílem je shromáždit tři až pět milionů korun na provoz skokanských můstků K40, K70 a K90 alespoň po dvě sezony. Momentálně je na účtu necelých 230 tisíc korun.

Bývalí skokani na lyžích (zleva) Pavel Ploc, Jakub Janda, Polák Adam Malysz a Dalibor Motejlek se stali patrony sbírky na záchranu harrachovských skokanských můstků.

Radek Petrášek, ČTK

Jak podle něj pomůže jeho jméno sumu zvýšit? „Každé z oněch jmen pomůže. Kdyby dalo milion lidí po jednom zlotém, tak by to stačilo bohatě," usmál se Malysz. „Ještě chceme udělat charitativní akci a shromáždit nějaké podepsané dresy, lyže a podobně a dát je do dražby, což vynese také nějaké peníze," prozradil legendární polský skokan, jenž dokázal vyhrát celkem 39 závodů Světového poháru. Do dražby přispěje i svou relikvií ze své kariéry. Jakou ještě neprozradil.

„Ale iniciativa není jenom o tom, aby mohly na malých můstcích skákat děti z Čech, ale i z Polska. Ovšem jde taky o velké můstky, což by přilákalo fanoušky nejen do Harrachova, ale i do Szklarské Poreby či Jakušic," poznamenal Malysz, podle něhož pak bude reálná i společná česko-polská kandidatura na MS v klasickém lyžování.

„Myslím, že mistrovství světa by nebylo problémem. V Jakušicích se teď dělá nový běžecký areál. A když by tady byly můstky na skoky, bylo by to skoro všechno. Infrastruktura na polské i české straně je podle mě dobrá," uzavřel optimisticky.