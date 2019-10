Nahota je přeceňována, tvrdí Samková po svém odvážném snímku. Chvála ji těšila

Jaká pro vás bude sezona bez vrcholu v podobě mistrovství světa či olympiády?

Trochu uvolněnější, ale vždycky chcete vyhrát, zvlášť, když se cítíte dobře. Chci, aby se mi jezdilo dobře, dokázala jsem prodat všechny trenérské rady a zlepšila techniku. Protože i když vyhrajete, jsou tam krizové situace, které je třeba umět zvládat.

Co tedy bude vaší motivací?

Abych byla spokojená se svou jízdou. To je má snaha po celou kariéru. Občas na velkých závodech víte, že vám to stačí, proto radši jedete víc na jistotu, i když to není ideální. Budeme zkoušet různé věci, tím to bude zábavnější.

Je ve vašich jízdách ještě prostor ke zlepšení, když jste nejrychlejší na světě?

Je, člověk se musí smířit s tím, že bude celou kariéru kritizovaný. Ale to já chci, jen tak se můžu posouvat dál. Trenéři vám doporučí rychlejší a lepší cestu, vždy mě bavilo jít po dokonalosti v té jízdě.

Co třeba se dá vylepšovat?

Například projetí zatáček. Zvolíme riskantnější řešení, ale může vést k tomu, že budu ještě rychlejší.

Ale může vést i pádům.

Člověk by neměl myslet na to, že spadne. Musí si věřit, že to dá, jinak je pravděpodobné, že tu zatáčku neprojede dobře. Je třeba se odhodlat. Může se stát, že budeme zkoušet různé věci a třeba to úplně nevyjde. Ale poučíme se a budeme připraveni na další sezonu se světovým šampionátem a pak na olympiádu. Je důležité dál sbírat zkušenosti, ale když to půjde a nebudu dělat blbosti, ráda bych se pohybovala v popředí a bojovala o top trojku.

Snowboardkrosařka Eva Samková před zahájením nové sezony.

Roman Vondrouš, ČTK

Oproti původnímu kalendáři nebudete mít tolik závodů, jen šest dílů Světového poháru.

Dva odpadly, v Číně a Bad Gasteinu. Třeba únor je volný, tak ho doplníme Evropskými poháry. Je pravda, že ostatní v týmu, kteří absolvují juniorské závody a Evropské poháry, toho najezdí dvakrát víc…

V nové sezoně budete mít i početnější tým servismanů. Je to nezbytné?

Každý máme na závod tři prkna, jede nás třeba osm, tak je toho strašně moc, co musejí udělat přes noc. Zatím pořad makají, Tomáš Kašpar přišel od biatlonistů, je hrozně organizovaný a naprostý profík. Ještě přišel další kluk z Polska, navzájem si pomáhají.

S Kanaďanem JP Trottierem, který vám pomohl i k olympijskému zlatu v Soči, jste se tedy rozešli?

Bude mazat nejspíš Charlotte Bankesové, takže se budeme dál vídat a jsme úplně v pohodě. Minulý týden přijel do Prahy, dali jsme si snídani, přivezl javorový sirup, tak dobrý. (úsměv)

Očima trenérka Marka Jelínka „Obvykle závodníkům dáváme měsíc volna, Evka si ho mohla dopřát i delší, ale ona nevydrží netrénovat ani na dovolených. Nečeká nás mistrovství světa ani olympiáda, tak jsme neletěli v létě na jižní polokouli, příští rok už to bude zase nutné. Kromě půl dne, kdy ji škrábalo v krku, Evka odjezdila všechno. V sezoně budeme zkoušet trochu jiná prkna i rozšířený servis, zkusíme dohnat další týmy, které nám v mazání utekly. Může se v sezoně stát, že některé závody nevyjdou, protože budeme něco zkoušet, ale je to investice do budoucna.“

Vy jste nedávno vzbudila pozornost i odhalenou fotografií, proč jste se do kampaně za udržitelnou módu zapojila?

Snahou je rozpoutat debatu. V dnešní době je téma klimatické změny rozdělující, ale důležité je, aby společnost spíš spojovalo. Ne si říkat, kdo to dělá špatně a kdo dobře, ale ukázat na problém a rozvinout debatu, abychom se společnou komunikací dobrali k funkčnímu konzumování té módy. Ten fór je v tom, že jediná udržitelná móda je vlastně žádná. Nikdo nevybízí, aby tu všichni chodili nazí, ale nahota je obecně přeceňována. Nebylo to zase nic tak šíleného a pokud jsem měla někdy dělat takové fotky, tohle byl jediný dobrý způsob.

Jaké bylo focení, žádný stud?

Asi trochu byl. Ale Iva Burkertová (návrhářka) je kamarádka, známe se dlouho, i fotografka byla holka, u níž jsem věděla, co má za sebou. Celý tým je šikovný a má vkus. Svěřila jsem se jim s naprostou důvěrou, věděla jsem, že to bude v pohodě, i jsem schvalovala, jaké fotky půjdou ven, což pro mě bylo také důležité.

Potěšilo vás, kolik pozitivních reakcí se objevilo?

Mě zase tolik nezajímalo, jak se budou fotky líbit, ale samozřejmě mě ty reakce jako holku potěšily.

Kalendář Světového poháru 11.-12. 12. Montafon (Rakousko) 20.-21. 12. Cervinia (Itálie) 24.-26. 1. Big White (Kanada) 31.1-2. 2. Feldberg (Německo) 6.-7. 3. Sierra Nevada (Španělsko) 13.-15. 3. Veysonnaz (Švýcarko)

Teď vás kromě závodění čeká i návrat do školních lavic na FTVS.

Já přemýšlela, jestli zase začít, až jeden den na soustředění jsem se rozhodla, že do toho půjdu i kvůli té volnější sezoně, studium se povedlo obnovit. Myslím, že jsem líp připravená, snažím se absence nahrazovat s denními studenty, když jsem třeba na závodech. Ale zatím mám z druhého ročníku hotový jeden předmět, tak ještě dvacet a bude to dobrý. (úsměv)

Vloni jste se na televizních obrazovkách objevila spolu s Tomášem Krausem i v roli průvodkyně seriálu Alpami nejen za sněhem. Chystáte pokračování?

Mělo by se natáčet hned po sezoně. Když to vyjde, v půlce března odjedu finále Světového poháru a v dubnu vyrazíme, mělo by to být víc ve Francii a Španělsku, tak se těším. Předloni to byla velká zábava, občas i trochu přemáhání se.