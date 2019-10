Drsného kouče málokdy přiměje k úsměvu. Vím, že to myslí dobře, říká Češka

Má nad sebou trenérského rasa, který jí nedovolí polevit. Ale nese to výsledky. Slalomářce Gabriele Capové se pod vedením slovinského kouče Boštjana Božiče povedlo minulou zimu třikrát bodovat ve Světovém poháru, sezonu vyšperkovala patnáctým místem na domácí sjezdovce ve Špindlerově Mlýně. A to jsou pozice, na kterých se české lyžařky od dob Šárky Strachové neobjevovaly…

Božič ostravskou rodačku chystá už na čtvrtou sezonu. Dříve trénoval jen muže a temperament i přísnost mu zůstaly také v roli kouče Capové. „Snaží se mě dostat na hranu, je věčně nespokojený. Je hodně těžké mu vytvořit povedenou jízdou úsměv na tváři,“ přiznává česká slalomářka.

I to se jí ale už párkrát povedlo, naposledy právě ve Špindlerově Mlýně. „Vyčetl mi, že mi v poslední části trati došly síly a nebylo to takové, jak by si představoval, ale převážně mě chválil i se trochu usmíval,“ připouští Capová.

Za sebou má životní sezonu, i v Evropském poháru bojovala do poslední chvíle o celkové vítězství mezi slalomářkami. A tak ví, že Božičův dril se vyplácí. „Někdy je to náročné fyzicky i psychicky, ale vím, že to myslí dobře a posouvá mě k mým limitům,“ cení si.

Výsledky z minulé zimy posunuly Capovou na dosah elitní třicítky ve startovních listinách, takže by mohla těžit z lépe upravených tratí. „Určitě nechci stagnovat. Cílem je víckrát bodovat a ke konci sezony se usadit ve třicítce," předsevzala si. Nový ročník SP pro ni začne už příští víkend tradičním prologem v rakouském Söldenu.

„Jela jsem tam už loni, kdy byla pista na závod hodně špatná. Já jsem v obřáku schopná jet hodně dobře, ale i hodně špatně. Až si trenér skoro trhá vlasy, že mě po rozježdění chce poslat domů, a pak se mi závod povede,“ líčí Capová. V Söldenu se představí díky tomu, že Kateřina Pauláthová jako nejlepší Češka v obřím slalomu stále dává dohromady operované koleno.