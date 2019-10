Liberec požádá o dotaci na modernizaci skokanských můstků

Liberec změnil názor a bude žádat o státní dotaci na modernizaci skokanských můstků na Ještědu za 30 milionů korun. Areál mu patří a Svaz lyžařů ČR by tam rád uspořádal Světový pohár skokanů v letech 2021 až 2025, bez modernizace to však není možné. Spoluúčast města maximálně ve výši 7,5 milionu na potřebné úpravy dnes městští zastupitelé schválili. Vedení města původně projekt odmítlo právě s tím, že nemá peníze na spoluúčast.

Primátor Jaroslav Zámečník (SLK) změnu názoru zdůvodnil tím, že kraj přislíbil stejnou výši dotace na projekt jako město. S vedením kraje bude primátor navíc jednat o navýšení krajského příspěvku, aby byl podíl města nižší. Zastupitele také Zámečník upozornil, že dnešním hlasováním nejde o definitivní rozhodnutí, neboť budou ještě schvalovat přijetí dotace. A navíc není podle něj ani jisté, zda státní dotaci Liberec získá.

Část zastupitelstva považuje můstky pro město za drahou zbytečnost. "Městu patří, ale nikdo je nepoužívá ani používat nemůže. Můstky jsou takové, že na nich může skákat jen reprezentace," řekl opoziční zastupitel Josef Šedlbauer (Změna pro Liberec). Město by podle něj mělo proto jednat o převedení areálu buď na svaz lyžařů, nebo na Liberecký kraj. Primátor přislíbil, že o tom bude jednat.

Můstky prošly letos opravou za zhruba půl milionu korun, potřebují ale zásadnější investici. Instalovat se musí větrné clony a vybudovat nová ledová nájezdová stopa. Jde o nutné podmínky pro pořádání Světového poháru.

"To jsou dva technické parametry, kterými se FIS sichruje k tomu, že závod opravdu proběhne," řekl ČTK člen komise pro pravidla a rozhodčí mezinárodní lyžařské federace FIS Ivo Gréger. Termín pro Světový pohár v Liberci má podle něj svaz garantovaný na pět let, konat by se na Ještědu měl v letech 2021 až 2025 pokaždé po skončení Turné čtyř můstků.

Skokanské můstky v případě modernizace budou méně náročné na údržbu, náklady klesnou o třetinu. Na Ještědu je střední a velký můstek, jejich příprava před sezonou stojí 1,4 milionu.

Kromě Liberce se na modernizaci budou podílet i kraj a stát. Krajští zastupitelé tento týden schválili příspěvek ve výši 7,5 milionu Kč. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy by mělo přidat 15 milionů.

Můstky jsou na Ještědu od roku 1966, současný areál se stavěl pro lyžařský světový šampionát v roce 2009 za téměř 600 milionů Kč. Po letošní opravě mají opět certifikaci FIS, jež je nutná pro pořádání českých i mezinárodních závodů. Můstky o ni přišly loni na podzim kvůli svému stavu.