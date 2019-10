Trenéři Ledecké mají společného nepřítele. Ale dokáží s ním bojovat

Jsou zodpovědní za výsledky dvojnásobné olympijské vítězky z Pchjongčchangu, přitom nemají svoji hvězdnou svěřenkyni na tak dlouho, jak by si přáli. Musejí se o ni dělit.

„Občas si o nás myslí, že jsme jako dva boxeři a každý Ester taháme do svého rohu. Ale my jen hledáme ten nejefektivnější systém,“ popisuje Reiter. Letos se podle názoru obou koučů povedlo vytvořit zatím nejúčinnější spolupráci.

Esterminátorka se řítí do nové sezony. K vyšší rychlosti jí přinutila bouřící sopka.

Sport.cz

„Ester totiž nesnáší přejezdy,“ vypráví Bank. „Takže se soustředíme na to, aby cestování nebylo tolik a povedlo se nám udělat společné kempy. Ze čtyř byly hned tři společné se snowboardem, letos jsme to líp propracovali,“ pochvaluje si Bank. „Prostě bojujeme s časem, víme, že oproti ostatním specialistkám ho máme míň,“ přitakává Reiter.

Do minulé sezony byl prostředníkem obou koučů Petr Kouřil, jenž jako servisman působil na lyžařských i snowboardových závodech. Ten se ale na jaře s týmem rozloučil. „Takže teď komunikujeme víc napřímo a líp to funguje. Vloni to trochu skřípalo, teď se ty nejasnosti neobjevují a mám z toho dobrý pocit,“ pochvaluje si Bank.

Ledeckou si budou předávat také v zimě. Začátkem prosince začne lyžařský Světový pohár v kanadském Lake Louise, pak ji čekají snowboardové závody v Cortině a Carezze. Sponzor pak Ledecké nabídl, že ji z Itálie vrtulníkem přepraví do francouzského Val d’Isere, kde by tak stihla 22. prosince kombinaci.

Ester Ledecká vyhlíží novou sezonu.

Vlastimil Vacek, Právo

„V lednu by potom kromě bulharského Banska jela všechny rychlostní závody na lyžích, tam by se nějaké snowboardové starty vynechaly,“ nastiňuje Bank plán, do kterého však může zasáhnout řada proměnných.

A i když se nechce do konkrétních prognóz pouštět, z jeho slov se dá vycítit, že Ledecké po povedené přípravě hodně věří. „V Chile jsme jezdili s rakouským týmem včetně tří jejich nejlepších holek ve svěťáku. Samozřejmě že závody jsou něco jiného, ale to tréninkové porovnávání vypadalo velmi dobře. O dost líp než vloni,“ říká s nadějí v hlase.