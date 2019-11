Další mistrovství světa! Český supertalent válí už ve druhém sportu, běh má místo hospody

Sezona běžců na lyžích teprve čeká na rozjezd, největší talent v české bílé stopě ale už v neděli vyráží na mistrovství světa. Barbora Havlíčková si totiž jako doplňkový sport zvolila běh do vrchu a na letním evropském šampionátu zdrtila všechny specialistky mezi juniorkami o více než minutu. Odměnou pro ni je cesta na světový šampionát do Argentiny.

Ten přichází v době vrcholící přípravy na zimu, proto devatenáctiletá blondýnka dlouho váhala, jestli cestu do Jižní Ameriky neoželet. Ale s ohledem na lyžařský kalendář, kdy je juniorské mistrovství světa v německém Oberwiesenthalu nedaleko českých hranic na programu netradičně až začátkem března, do Patagonie vyrazí.

Není zdaleka jediná, kdo dokáže běhat rychle na lyžích i bez nich. Hvězdná Therese Johaugová se letos stala suverénní norskou šampionkou na desítce, Eva Vrabcová Nývltová dokonce lyžařský svět opustila a už má doma evropskou medaili z maratonu.

Havlíčková ale zatím následování jejího příkladu v plánu nemá. „Pro mě je prioritou lyžování. Sezona je ale krátká a trénink dlouhý, tak je fajn si to zpestřit dalšími závody. Nejradši bych lyžovala celý rok, ale to nejde, tak si vezmu tenisky, vyběhnu a člověk úplně vypne. Někdo jde s kamarády do hospody, já si zaběhám,“ popisuje Havlíčková.

Letošní sezona je pro ni poslední juniorskou, při výsledkové krizi českého běhu na lyžích by se ale měla více potkávat i s dospělými. Havlíčková má paradoxně na kontě start na mistrovství světa i olympiádě, ale ve Světovém poháru se dosud nepředstavila.

A tak má v kalendáři červeně zatržený víkend 18. a 19. ledna, kdy se elitní seriál po čtyřech letech vrátí do Nového Města na Moravě. „To bude kouzelné si odbýt premiéru doma,“ nemůže se dočkat.

Běžkyně na lyžích Barbora Havlíčková.

Svaz lyžařů ČR

Na sezonu ji připravuje v krátké době už třetí kouč. Po Stanislavu Frühaufovi, jenž v minulosti vedl Kateřinu Neumannovou, a bývalém mistru světa Martinu Koukalovi sáhla Havlíčková po muži, který ji zná nejlépe, svém tatínkovi Jiřím. „Spolupráce s Martinem byla komplikovanější i kvůli vzdálenosti, jak já jsem ze Šumavy a on z Liberce,“ vysvětluje.

Spolupráci rodinného tandemu si nemůže vynachválit. „Táta na mě koukne a ví, jsme na stejné vlně. Je to se mnou někdy složitější. Jak jsem tvrdohlavá a někdy nemám dobrou náladu, až je mi někdy táty líto, že to schytá,“ přiznává nadějná lyžařka.