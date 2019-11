Boulařka z Liberce sní o olympiádě

Letos v únoru ve finském středisku Taivalvaara v rámci Evropského poháru slavila největší úspěch své kariéry, když v závodu Evropského poháru skončila na čtvrtém místě. Nutno podotknout, že jako patnáctiletá, takže šlo o její první akci v konkurenci dospělých. „Bylo to pro mě fakt překvapení. Na Evropský pohár jsem totiž nejela s nějakými vysokými cíli," přiznává akrobatická lyžařka.

„Je to pro mě hodně velká motivace, protože do minulé sezony jsem si myslela, že v evropské konkurenci nemám vůbec žádnou šanci. Ovšem díky tomu jsem si uvědomila, že když budu ještě víc trénovat, mohlo by to být ještě lepší," doplňuje Coufalová, jež by se mohla stát nástupkyní nejúspěšnější české boulařky Nikoly Sudové, která před čtyřmi lety sportovní kariéru ukončila.

Talentovaná boulařka Eliška Coufalová sní o olympiádě.

„Myslím, že od jejích dob se to hodně posunulo nahoru. Holky začaly skákat těžší skoky a začaly jezdit rychleji," myslí si Eliška Coufalová, která v létě trénovala a v zimě by ráda vypilovala skoky s názvem Truck Driver a Front Tuck.

Boulařka Eliška Coufalová z Liberce sní o účasti na olympijských hrách.

Jízdě v boulích se věnuje i její bratr František. „Jenže v chlapech je konkurence ještě mnohem větší. V mužské kategorii potřebujete trénovat ještě mnohem víc a intenzivněji, na což v Česku nejsou podmínky," říká Coufalová.

A jak reálné podle ní je, že jednou bude ona reprezentovat Česko v jízdě v boulích pod pěti kruhy? „Myslím, že bych neměla chodit do školy, kdybych se měla dostat na Hry do Číny," vtipkuje, ovšem hned dodává: „Určitě by to šlo skloubit se školou, ale musela bych hodně trénovat, často jezdit na ledovce, což je taky hodně o financích a sponzorech. Je to náročné," uzavírá liberecká rodačka.