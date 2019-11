Skoky na lyžích jen pro muže? Už dávno ne. Odvážné české dívky sklízejí údiv i obdiv

„Mně se zase stává, že si myslí, že dělám akrobatické skoky, tak vysvětluju, že to jsou stejné skoky jako bývají na můstcích třeba v Harrachově. Ale pak říkají, že nás obdivují, to je příjemné,“ přidává o pět let starší Karolína Indráčková, druhá z dívek, které se svými výkony pokusí vrýt ženský skok na lyžích do paměti českých fanoušků.

Nakročeno k tomu mají slušně, na konci minulé zimy se obě poprvé začaly prosazovat na bodovaná místa ve Světovém poháru, v létě pak zářila zejména Indráčková. Při finálovém závodě Grand Prix ve Frenštátu pod Radhoštěm skončila šestá, celkově brala osmnácté místo.

Odvážné ženy a dívky na můstcích nejsou žádnou novinkou, vždyť na mistrovství světa se poprvé představily už před více než deseti lety v Liberci. Tehdy dlouhé skoky na lyžích nadchly Ptáčkovou, Indráčkovou zase inspiroval její bratr.

Nyní se ženy stále častěji přesouvají ze středních i na velké můstky, však se obě Češky už v závodě proletěly daleko za 110 metrů. Obavy? „Já mívám trochu strach, jen když fouká. Ale spíš v tréninku, v závodě to tolik nevnímám,“ říká Indráčková. „Já zase mívám občas nejistotu na velkých můstcích, tam musím ještě hodně potrénovat,“ ví její mladší parťačka.

A třeba se ženy někdy při závodech dostanou i na letecké můstky. „Jednou bych si to chtěla zkusit, ale teď bych se asi bála, to už je moc velký,“ směje se Indráčková. „Až budu dobrá a budu skákat opravdu bezpečně, rozhodně bych si to vyzkoušet chtěla,“ přitakává Ptáčková.

Můstek v Kulmu si při trénincích na mužský závod před šestnácti lety vyzkoušela Rakušanka Daniela Iraschková a vytvořila dosud platný neoficiální světový rekord, když doplachtila přesně na značku 200 metrů.