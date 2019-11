Pět jednou ranou! Nevídaný moment letí světem

Závod se pro pozdější vítězku nevyvíjel vůbec nadějně. Ve vláčku soupeřek se držela na šestém místě, jenže pak to přišlo. Při sjezdu všechny její soupeřky v zatáčce spadly a navíc se do sebe zapletly lyžemi i hůlkami. Fähndrichová na nic nečekala a upalovala pryč. Nešťastnice se sice zvedly a pokoušely se uprchlici dostihnout, ale Švýcarka už náskok udržela až do cíle.

Neobvyklá situace připomněla památnou scénu ze zimních olympijských her 2002 v Salt Lake City, kde Australan Steven Bradbury nečekaně vyhrál zlato ve shorttracku. Tak on měl ohromnou porci štěstí, zatímco jeho soupeři až nevídaný pech. Ve finále závodu na jeden kilometr rodák ze Sydney projel vítězně cílem poté, co jeho čtyři konkurenti včetně domácího favorita Apola Ohna v poslední zatáčce spadli.

Bradbury se stal vítězem a Austrálie tehdy slavila vůbec první zlato ze zimních olympijských her v historii.