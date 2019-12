Dám si čokoládu a jdu se připravit na další závod, mírní euforii Ledecká

Úžasný start do sezony, po kterém následovala velká spokojenost a nadšení. Z vyjádření Ester Ledecké byla po druhém sjezdu ve dvou dnech cítit velká radost, i když to tentokrát o malý kousek "na bednu" nestačilo (0,02 s pozn.). "Oslavila jsem si to právě tou jízdou, mě jinak oslavy ani moc nebaví," vyprávěla před odpočinkem a přípravou na dnešní super-g.

V rozhovoru pro svoji agenturu Sport Invest děkovala především svému týmu. "Mám z toho strašnou radost. Myslím, že jsme to vykopli dobře. A chci hlavně poděkovat klukům, protože odvedli fantastickou práci a já si oba závody opravdu užila," zářila spokojená rodačka z Prahy a pokračovala tím, jakou měla radost z reakcí soupeřek. "Všechny holky mi to docela přály. Asi jsem jim sympatická i tím, že zároveň jezdím na snowboardu. Všechny mi gratulovaly a měla jsem z toho dobrý pocit. Jsou hrozně fajn. Těžko říct, jestli jsem se zařadila mezi favoritky sjezdu. Je to závod od závodu. Já jsem ráda, že se mi tyto dva závody povedly a budu se těšit na další," doplňuje žena, která se jako první Češka dostala v pátek na nejvyšší stupínek závodu Světového poháru ve sjezdu.

Ester Ledecká předvedla další parádní výkon

Frank Gunn, ČTK/AP

I když to z televizních obrazovek nebylo patrné, viditelnost byla v sobotním sjezdu horší než v tom pátečním. "Strategie byla v podstatě stejná, lišilo se to jen v tom, že jsme jeli až z vrcholu a trať tak byla delší než včera. Obě jízdy byly fajn, ale dnes byla paradoxně horší viditelnost, přestože včera byla mlha. Bylo to hlavně o světle a difuzce. Dnes mi to také přišlo trochu rychlejší," vysvětlovala po dojezdu dcera slavného muzikanta.

Vyjádřila se i ke vztahu s Ilkou Štuhecovou. Mistryně světa ve sjezdu z let 2017 a 2019 jí jako první gratulovala k pátečnímu triumfu. V sobotu zase pomohla Ledecká Slovince, když jí reportovala o trati. "S Ilkou spolu hodně trénujeme a pomáháme si, protože jsme malé týmy. Je to moje dobrá kamarádka. Vždy jí úspěch přeju. A když poprosila o informace z trati, tak jsem měla radost, že jsem jí mohla poskytnout svůj názor. Já jí hrozně fandím. Byla to pro mě samozřejmost."

Ester Ledecká v cíli sjezdu v kanadském Lake Louise.

Jeff McIntosh, ČTK/AP

O tom, jestli si její dva velké úspěchy zaslouží menší oslavu měla jasno hned. "Dám se jen tu čokoládu. Mě ani oslavy moc nebaví. Já to oslavila tou samotnou jízdou jako vždycky. Budu se hlavně snažit co nejlépe připravit na další závod, který je už zítra, a opět zajet na maximum," uzavřela Ledecká své dojmy.