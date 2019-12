Sdruženář Pažout byl na můstku v Lillehammeru desátý

Jednadvacetiletý Pažout zapsal během zasněžené skokanské části 129,5 metru a mohl by výrazně rozmnožit svých dosavadních pět získaných bodů. Do desetikilometrového běhu vyrazí turnovský rodák 1:30 minuty po nejlepším skokanovi Jarlu Magnusi Riiberovi, jenž vyhrál čtyři úvodní závody sezony. To v minulosti dokázali jen Japonec Kendži Ogiwara (1993) a Němec Ronny Ackermann (2003), v případě dnešního triumfu bude Nor novým rekordmanem.

Portyk, který v sobotním závodu bodoval na 29. pozici, skočil 124,5 metru a vyjede na trať minutu po Pažoutovi. Běžecká část začíná ve 13:30.