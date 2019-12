Američan Ford vybojoval v Beaver Creeku první triumf v SP

10:42

SP v alpském snowboardingu v Bannoje (Rusko) - paralelní obří slalom: Muži: 1. Fischnaller, 2. Felicetti (oba It.), 3. Karl (Rak.). Průběžné pořadí SP : 1. Fischnaller 1450, 2. March (It.) 1160, 3. Felicetti 1120. Ženy: 1. Hofmeisterová (Něm.), 2. Jennyová (Švýc.), 3. C. Rieglerová (Rak.). Průběžné pořadí SP : 1. Jennyová 1400, 2. Zoggová (Švýc.) a Hofmeisterová obě 1360.