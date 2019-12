Česká obojživelnice Ledecká skončila v Super-G na 31. místě

Světový pohár v alpském lyžování pokračoval další zastávkou. Tentokrát se lyžařky přesunuly do Evropy, konrétně do švýcarského Svatého Mořice, kde dnes bylo na programu Super-G. Ledecká v dnešním závodě chtěla vylepšit 30. místo ze super-G z Lake Louise. To se jí nepovedlo, naopak. O jednu příčku si pohoršila a poprvé v letošní sezoně SP nebodovala.