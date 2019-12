Strom v květináči a žádné pečení. Samková dojede domů až před Vánoci, šaty zůstanou ve skříni

Kalendář závodů Světového poháru byl neúprosný, Eva Samková si parádní rok při pátečním vyhlášení Sportovce roku (od 21.35 na ČT 1) nepřipomene. Tou dobou by měla mít po kvalifikaci Světového poháru v italské Cervinii a chystat se na sobotní závod.

„Asi si na dálku zjistím, jak to dopadlo. Já vlastně byla na vyhlášení jen jednou, jinak jsem byla na závodech,“ připomíná Eva Samková, že šancí obléct společenské šaty moc nemá. Na Sportovce roku dorazila v roce 2014, kdy jí k vítězství nestačilo ani olympijské zlato ze Soči – zvítězila tenistka Petra Kvitová.

Obecně se společenské akce snaží zvláště během sezony omezovat. „Potřebuju zůstat zdravá, což občas po návratu z hor do města bývá složité,“ přiznává.

Ale vyhlášení nejlepších sportovců ji dokáže potěšit. „Je to šance se potkat s různými lidmi, hodně záleží na programu. Třeba Krále bílé stopy vyhlašují v Jatkách 78, kde vystupuje Cirque La Putyka, to je super, strašně mě to baví,“ přiznává letošní vítězka ankety.

Eva Samková vykročila za obhajobou triumfu ve Světovém poháru výhrou v Montafon

Snowboardkrosaři mají během sezony jen šest zastávek, ale ta v Cervinii přichází těsně před Vánoci. „Budeme se vracet přes noc, dorazíme 22. prosince nad ránem,“ plánuje. A tak na přípravu Vánoc moc času neměla.

„Tolik to neřeším,“ říká. „Strom mám v květináči, abych ho na jaře mohla zasadit. Zůstane na balkoně, abych ho netrápila přesunem do tepla. Vytvořila jsem vlastní ozdobičky, když jsem navlékla korálky, našla jsem svítící řetěz, který si doma občas pustím,“ vyjmenovává.

Jen v kuchyni tolik času netrávila. „Dárky jsem pořešila, ale cukroví nepeču. Spíš jsem ráda, když vypadnu na závody, kde mám klid,“ přiznává Samková.

A na závodech zažila letos spoustu radosti, když byla takřka nepolapitelná. Po každém díle Světového poháru ji vedli na stupně vítězů, což jí podruhé v kariéře s přehledem stačilo na celkový triumf.

Do sbírky úspěchů přidala poslední i chybějící cenný kousek – zlato z mistrovství světa v americkém Solitude. „Nebýt problémů s rameny, byla to úplně dokonalá sezona. Jak normálně nebrečím, tak po zisku glóbu jsem byla docela naměkko,“ přiznávala šestadvacetiletá Samková, která v rakouském Montafonu začala vítězně i aktuální zimu.