Skokanky na lyžích chtějí více soutěží. Podle olympijské vítězky jim chybí Turné čtyř můstků

Mají závody Světového poháru, bojují o medaile z mistrovství světa i olympijských her. Přesto skokankám na lyžích ještě něco chybí. Rády by měly akci jako jejich mužští kolegové, a to slavné Turné čtyř můstků. „Nechápu, z jakého důvodu by tam nemohly soutěžit i ženy,“ říká olympijská vítězka Carina Vogtová.

Jejich mužští kolegové jim často vyjadřují obdiv, a tak není divu, že by se jim skokanky na lyžích rády vyrovnaly. Tedy alespoň v akcích, které muži během sezony mají. Ženy sice usilují ve Světovém poháru o velký křišťálový globus a na mistrovství světa a olympijských hrách o medaile, ale přeci jen jim ještě něco schází.

Tou akcí je slavné Turné čtyř můstků. I skokanky na lyžích by se ho totiž rády zúčastnily. „Nechápu, z jakého důvodu by tam nemohly soutěžit i ženy,“ prohlásila Carina Vogtová na webu sport1.de. „Není mnoho vrcholů sezony pro ženy skokanky. Jednou za čtyři roky máme olympiádu, jednou za dva světový šampionát. To je vše,“ vysvětlovala německá hvězda s tím, že ženské skoky na lyžích něco takového potřebují.

Skispringen – Interview mit Carina Vogt: „Es fehlt eine Tournee für Frauen“ https://t.co/I4LWI091md pic.twitter.com/Ccbom74eEo — StN_News (@StN_News) December 26, 2019

Podle historicky první olympijské vítězky v této disciplíně by Turné čtyř můstků bylo pro skokanky vrcholem a pomohlo by jim se i zviditelnit. „Muži by určitě neztratili diváky jen proto, že by byla před nebo po jejich závodě vysílána i ženská soutěž. Podívejte se na biatlon, tam to funguje,“ uvedla dvojnásobná mistryně světa v individuálních závodech.

Vogtová se nyní zotavuje se zranění kolene. Nejtěžší chvíle už má za sebou. Když nemohla ani pořádně chodit, cítila se uvězněná. Jakmile ale mohla začít s rehabilitací, začala už zase spřádat plány. Vše bude směřovat k roku 2021, kdy se představí před domácím publikem v Oberstdorfu, kde se uskuteční mistrovství světa v klasickém lyžování.