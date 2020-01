Shiffrinová posílá ostrá slova pod Tatry. Kradou, tvrdí

Trenér Vlhové Livio Magoni nijak netají, že posílá své lidi na místa, kde se připravuje dlouhodobě nejlepší slalomářka světa a získané poznatky se snaží využít pro svoji svěřenkyni. Té to jde zjevně k duhu. Ale na lyžařské scéně se rozhořel spor.

„Považujeme to za překročení jisté hranice, krade se naše duševní vlastnictví," citoval Shiffrinovou portál spox.com. Pohodová debata z tiskovky po záhřebském závodě dostala v pozdějších individuálních vyjádřeních jiný rozměr. „Berou nám něco, co jsme vytvořili s trenéry. Vytvořili jsme to v našich hlavách," pokračovala Američanka.

Přitom na tiskové konferenci po výprasku od Vlhové se o téma jen zlehka otřela. Řekla, že nejsou kamarádky. „Byly bychom kamarádky, ale když jsme soupeřky na svahu, nejde to," pravila víceméně diplomaticky Shiffrinová.

„Je mi jasné, že to není úplně korektní," přiznal Magoni pro Ski Racing Media a NBC Sports, ale nemá z toho těžké spaní. „Chceme, aby Petra jezdila co nejlépe a chceme se učit od nejlepších. Je to naše práce."

Zatímco v kolektivních sportech existují dle pravidel možnosti uzavřených tréninků, lyžařská federace FIS tohle nijak zvlášť neřeší. Trénuje se ve volně přístupných zimních střediscích, stačí si tedy koupit lístek na vlek a zpovzdálí sledovat třeba i cizí trénink.

„Je důležité, abychom se učili od Mikaely, je nejlepší na světě. I drobné vylepšení se vyplatí okoukat. Kdo je rozumný, může se z toho hodně naučit," stojí si za svým Magoni.

Čtyřiadvacetileté rivalky Vlhová a Shiffrinová si od ledna 2017 mezi sebou rozdělily vítězství ve všech 24 slalomech SP. Američanka triumfovala v devatenácti, od ledna 2019 navíc ovládla všech šest závodů včetně tří dosavadních v této sezoně. Naposledy ji porazila právě Vlhová loni 8. ledna ve Flachau.