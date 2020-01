Co stojí za vzestupem české komety? Shozená kila i svatba

„Katku naštěstí nemoc nepostihla, jak jsme si mysleli, po třech dnech volna začala trénovat, už absolvovala i závod Českého poháru ve Vrchlabí,“ hlásil s úlevou trenér ženské reprezentace Jan Franc.

„Petra také začala po antibioticích trénovat a už odjela do Nového Města,“ doplnil. Otazník visí jen nad startem jejího sourozence Michala, u něhož nemoc trvala déle, a rozhodne se až těsně před závody.

Razýmová tak může navázat na parádní výsledky z úvodu sezony, kdy byla v SP postupně pátá, devátá a sedmá. „Teď jsem delší dobu nezávodila, jediný klasický distanční závod jsem jela ve finské Ruce. Je tam očekávání, jestli na ty výsledky dokážu navázat,“ přiznává lyžařka, jíž trénuje její manžel Vladislav.

Když startovala v Novém Městě při posledním Světovém poháru v roce 2016, skončila padesátá. Jenže zejména v aktuální zimě nabrala její kariéra raketový vzestup, který nečekal ani reprezentační kouč Franc.

„Věděli jsme po letní přípravě, že je na tom dobře, ale lhal bych, kdybych tvrdil, že jsem čekal páté místo na úvod,“ připouští. Co za progresem stojí? „Nějaké kilo zhubla a zúročily se roky přípravy. A myslím, že hraje roli i to, že se vdala, postavili barák a dostala se do pohody,“ vypočítává kouč.

Celkem se v Novém Městě může představit až 22 českých běžců na lyžích včetně talentované juniorky Barbory Havlíčkové, která po olympiádě a mistrovství světa pojede svůj první SP.

„Pro ni by byl úspěch umístění do čtyřicátého místa, skok z juniorek mezi dospělé je obrovský. U Petry a Katky bych byl rád, kdyby aspoň jedna byla do patnáctky,“ dodává Franc.