Válka hvězdných lyžařek pokračuje! Američané neumí prohrávat, vrací úder kouč Vlhové

Objetí, úsměvy, nebo jen přetvářka? Mezi hvězdnými lyžařkami a jejich týmy to začíná pořádně vřít. Lidé kolem Mikaely Shiffrinové totiž obvinili Petru Vlhovou, že její trenéři americkou lyžařku natáčí a Slovenka pak díky tomu svou soupeřku na svahu poráží. Kouč Vlhové to nejdříve přiznal, avšak po dalším vítězství své svěřenkyně svá předchozí slova razantně odmítl. „Američané neumí prohrávat,“ tvrdí Livio Magoni.

Mikaela Shiffrinová v letošní sezoně není tak suverénní jako v těch předchozích. Sice stále vede v průběžném pořadí Světového poháru, avšak mnohem častěji se musí sklánět před svou slovenskou soupeřkou. Petra Vlhová ji totiž v úterý v dalším závodě podruhé za sebou porazila ve slalomu a mezi hvězdami údajně roste napětí.

Objetí ze strany Shiffrinové a jejího týmu jsou podle kouče Vlhové Livia Magoniho prý jen na oko. Američané prý nemohou skousnout, že je někdo lepší. „Momentálně jsme nejlepší tým. Všichni to vědí, my i soupeři. Máme skvělý kolektiv, všichni odvádí fantastickou práci. Američané ale neumí prohrávat,“ uvedl Magoni na webu sport.pravda.sk.

Petra Vlhova earns 2nd slalom win over top-ranked Shiffrin in 10 days https://t.co/6T9k94Qctf pic.twitter.com/oriYe7OuVc — Mehedi Hasan (@polasbori) January 14, 2020

„Musí se to naučit, jako jsme se to naučili my. Už s nimi nemluvím. Mám dost přetvářky, nechci vidět jejich falešné tváře,“ dodal Magoni, který před několika dny čelil obvinění od týmu Shiffrinové. Lidé kolem trojnásobné olympijské medailistky totiž prohlásili, že Magoni posílá v době tréninku Shiffrinové na svah své pomocníky, aby ji natáčeli a Vlhová se pak z toho učila.

„Považujeme to za překročení hranice, za níž už nám kradou náš majetek. Berou nám něco, co jsem vytvořila s trenéry,“ rozčilovala se nedávno Shiffrinová. Magoni nejdříve uznal, že nahrávání tréninků soupeřky nebylo správné. „Žádný zákon nezakazuje natáčení ostatních. Samozřejmě, že si uvědomuji, že to není úplně dobře, ale pro nás je to důležité. Chceme, aby se Petra učila od nejlepších. Je to naše práce,“ vysvětloval tehdy italský kouč.

Teď však zcela otočil a vše razantně odmítl. „Nemám čas na to, abych posílal někoho z týmu, aby natáčel jejich tréninky. Nevím, jak k tomu došli. Je nás málo a na takové hlouposti nemáme čas,“ prohlásil Magoni, který se svou svěřenkyni pokusí nyní co nejlépe připravit na sobotní obří slalom v Sestriere.