Běžec na lyžích Novák na SP v Novém Městě startovat nebude

Novák startoval naposledy na Silvestra, první den roku 2020 už do čtvrté etapy Tour de Ski nenastoupil. "Problém se zánětem horních dýchacích cest ale přetrvával. Po antibiotikách už jsem neměl ty prapodivné chřipkové stavy, ale pořád nebyly v pořádku vedlejší dutiny," řekl 61. muž pořadí SP v tiskové zprávě.

Stále doufal, že se při návratu Světového poháru do Česka představí, ale s pomalým tréninkem začal až o víkendu. "Na závodění to pořád není, a to i z tréninkového hlediska. Je rozumnější se připravit na další závody a především se po zdravotní stránce dát do kupy," uvedl Novák, který byl v sezoně nejlépe osmnáctý na volné patnáctce v Davosu, což je jeho druhý nejlepší výsledek mezi elitou.

Pokud se Novákův zdravotní stav zlepší, měl by se představit ve sprintu na další zastávce Světového poháru v německém Oberstdorfu.