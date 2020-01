Z Plzně dorazí plný autobus. Možná si vezmu sluchátka, dumá největší česká hvězda víkendu

Pak vás ale na Tour de Ski zastavila nemoc. Jak dlouho jste se dávala dohromady?

Měla jsem střevní potíže, tak jsem po dvou etapách odjela, ale mělo to rychlý průběh, po třech dnech doma jsem se vrátila do tréninku. Naštěstí se dalo dobře lyžovat na Horních Mísečkách, takže jsme udělali maximum, abych se vrátila do formy, jakou jsem měla před Vánoci.

I na Mísečkách jste pocítila závan popularity po parádním startu sezony?

Občas se mi stalo, že po mě buď někdo pokukoval, nebo mě i zastavovali, což není vždycky úplně skvělé. Ale jsem ráda, že se běžecké lyžování dostává do podvědomí lidí.

Kateřina Razýmová při tréninku v Novém Městě na Moravě.

Czech ski/Bóša

Také v Novém Městě budete nejsledovanější Češkou. Jak se s tím srovnáváte?

Myslím, že největší tlak si na sebe vytvářím sama. Záleží mi, co si myslí ostatní o mých výsledcích, ale nejvíc mi záleží na tom, abych byla spokojená já. Kamarád zorganizoval výlet lidí z Plzně, dorazí celý autobus, tak jsem zvědavá, jaké to bude je potkávat na trati. Uvažovala jsem, že si vezmu na rozjíždění sluchátka, aby mě tolik nezastavovali. Bude to pro mě nová zkušenost a pro ně snad zážitek.

Na závody Lukáše Bauera či Kateřinu Neumannové tady chodilo přes třicet tisíc diváků, věříte, že i díky vám se může zájem o běžecké lyžování zase zvedat?

Spíš bych byla ráda, kdyby se lidi koukali na běžecké lyžování jako takové a bavilo je.

Co by podle vás běžecké lyžování potřebovalo, aby v konkurenci zejména biatlonu neztrácelo na zájmu?

Možná záživnější televizní přenosy, aspoň co vidím z pozice diváka. Když jsou první dva ujetí vepředu, není to ideální, i když je pak samozřejmě těžké sledovat zbytek pole.

Vysočina arena zblízka

Svaz lyžařů ČR

Teď už se i vám daří stahovat elitu včetně hvězdné Norky Therese Johaugové. Přitom když tu před čtyřmi lety vyhrála, vy jste byla padesátá. To je velký skok.

Pro mě to byl první distanční svěťák, v běžeckém lyžování jsem se teprve rozkoukávala. Brala jsem to víc jako společenský zážitek než sportovní. Měla jsem plné brýle toho, abych vůbec byla schopná vystartovat, protože jsem byla hrozně nervózní. Všechno pro mě bylo nové, že člověk nemůže pobíhat po stadionu, jak se mu líbí, ale má to nějaká pravidla… Chtěla jsem vystartovat, nic nepokazit a nějak se dostat do cíle.

Co by vás potěšilo? Podle upraveného programu se jede v sobotu volnou technikou, v neděli stíhačka klasicky.

Z toho prohození programu jsem moc šťastná nebyla. Individuální závod klasikou je můj nejoblíbenější a letos jsem ho jela jen jednou. Ale z pohledu techniky je mi to asi jedno. Spokojená bych byla s výsledkem do patnáctého místa a průšvih by to nebyl do třicítky.