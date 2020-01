Víc než nejlepší víkend! Český talent proháněl i lyžařské superstar

Po sobotě jste se obávala většího propadu, šestnácté místo je tedy i pro vás příjemným překvapením?

Měla jsem z toho obavy. Ale na trati jsem se cítila ještě líp než v sobotu a užila si to.

Jaké to je najednou na trati bojovat s hvězdami jako je trojnásobná olympijská vítězka Charlotte Kallaová ze Švédska?

Trochu mě to stresuje, ale asi si na to musím zvyknout, jestli chci jezdit na špici. (úsměv)

Co jste si říkala, když vás v závěru dojela početná skupinka soupeřek?

Když jsem se koukala do startovky, viděla jsem, že za mnou jsou moc dobré klasičky, tak jsem čekala, že mě dojedou ještě dřív. Nad své očekávání jsem to udržela až do cíle.

Síly v závěru nedocházely?

Ani ne, pořád jsem se snažila zrychlovat. Samozřejmě nějaká únava se dostavila, kdyby ne, tak jsem nejela naplno, a to by mě mrzelo. Čekala jsem, že nás dojedou.

Byly to v závěru ostré kontaktní souboje?

Ani ne, ony mě předjely docela rychle, tak jsem se jich snažila držet. Ale já se snažím nevzdávat. Když vás někdo rychle předjede, řeknete si, že to nemá cenu, ale já se dneska snažila držet až do konce.

Kateřina Janatová při závodu na 10 km v v Novém Městě na Moravě.

Vlastimil Vacek, Právo

Jak pomohla divácká kulisa podél trati?

Super to bylo. Přišlo ještě víc lidí než v sobotu, asi jak viděli, že máme dobré startovní pozice.

Máte za sebou náročný program s Tour de Ski, sprinty v Drážďanech, teď Nové Město na Moravě… Přijde odpočinek?

Určitě, příští víkend Světový pohár v Oberstdorfu vynechám a trochu si odpočinu. Potřebuju trochu potrénovat. Ono se to nezdá, ale když pořád závodíte, moc není čas na trénink.

Co je pro vás nejlepší odpočinek?

Nejradši si čtu. Když si můžu doma dát kávu a něco si přečíst, je to můj nejoblíbenější relax.

Co čtete?

Na odpočinek asi romány, ale moc ráda čtu i knížky o osobním rozvoji, to mě taky docela zajímá.

Vrcholem sezony pro vás bude mistrovství světa do 23 let v Oberwiesenthalu. Sledovala jste porovnání se soupeřkami této kategorie? V neděli vás porazila jediná.

Určitě, s těma holkama se známe, lyžovaly jsme spolu už v juniorkách. Ale upřímně jsem zatím koukala spíš jen na sprinty, asi se budu muset dívat i na distanční závody. (úsměv)