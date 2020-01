Trénovat manželku? Nikomu nedoporučuju, směje se kouč i partner českého esa

Razýmovi jsou lyžařská rodina. Vladislav je bývalým mistrem republiky ve sprintu, jeho starší bratr Aleš byl dokonce světovým šampionem do 23 let. Alešovou manželkou je Šárka Razýmová která startovala pod dívčím jménem Sudová na dvou olympiádách v jízdě v boulích. A od roku 2018 po svatbě s Vladislavem patří do rodiny i Kateřina Razýmová, která ještě na hrách v Pchjongčchangu závodila jako Beroušková.

„Nikomu nedoporučuju trénovat manželku,“ usmívá se Razým, jenž vedle své partnerky trénuje v plzeňském klubu dorostence, ale jeho hlavní obživou je programování mobilních aplikací se sportovní tématikou.

„Kačka oproti jiným holkám, o klucích nemluvě, nad tréninkem přemýšlí relativně málo. Spíš plní, co má v tréninkovém plánu, a já to koriguju podle pocitů,“ popisuje fungující spolupráci. „Samozřejmě jsou i psychicky náročnější období, ale zatím se to zvládá,“ hlásí Razým.

Doma se snaží od debat o lyžování oprostit. „Na každém tréninku s ní být nemůžu, tak se bavíme o tom, jak se cítila. Ale hodně jsme řešili stavbu a vybavení baráku, to je docela dobrý filtr,“ pochvaluje si.

Ostatně i práce na novém domě manželů nedaleko Plzně mohla přispět k zářivé formě Razýmové. „Před třiceti lety lyžaři většinou celý den pracovali v lese, pak běželi na trénink a byli nejlepší. Může na tom něco být,“ připouští. Ale hlavní důvody progresu své partnerky v aktuální zimě vidí jinde.

„Podařilo se jí zhubnout nějaké kilo a během léta měla trošku víc intenzivnějších tréninků než minulé roky, ale nic zásadního jsme neměnili,“ říká. „Jela šest distančních závodů a pětkrát byla do desítky. Pokaždé na tom byla dobře a měla kvalitní lyže. Je vidět, že když se tyhle dva faktory sejdou, může tam být,“ těší Razýma.