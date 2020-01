Ledecká poprvé v sezoně nebodovala, sjezd vyhrála Curtoniová

Curtoniová o desetinu sekundy porazila Martu Bassinovou, o další čtyři setiny zpět byla elitní závodnice v obřím slalomu Federica Brignoneová. Vítězka pátečního sjezdu Američanka Mikaela Shiffrinová si upevnila pozici v čele celkového pořadí SP čtvrtým místem.

Stejně jako v prvním sjezdu jela Ledecká s trojkou, ale startovalo se o půl hodiny později, aby měly i závodnice s nižšími čísly lepší viditelnost.

Sci, tripletta azzurra nella discesa a Bansko: prima Elena Curtoni, poi Bassino e Brignone

Ledecké ale posun nepomohl. Navíc před ní spadla Švýcarka Joana Hählenová a česká lyžařka musela ve startovní bráně chvíli čekat. Na ledovaté trati dost bojovala a nedařilo se jí držet ideální stopu. V cíli měla o devět setin pomalejší čas než v pátek, kdy dojela dvacátá.

"Výkon nebyl podle našich představ. Udělala bohužel dvě velké chyby a ta těsně před cílem ji stála sekundu," řekl Bank v České televizi. Dodal, že Ledecká měla asi před týdnem zdravotní problémy, které neupřesnil. "Asi se to teď začalo projevovat. Říkala mi, že od půlky vůbec nemohla," podotkl trenér.

Na vině může být náročný program. Ledecká jela v lednu na lyžích v Zauchensee, minulý týden se přesunula na snowboard a nyní znovu na lyže. "Ester se cítí slabá, tím pádem stojí na startu a moc si nevěří. Snažila se, ale bohužel to nedotáhla do konce," dodal Bank.

V neděli je v Bansku na programu superobří slalom.

Z mužů ve sjezdu v Kitzbühelu nejúspěšnější Mayer

Rakušan Matthias Mayer vyhrál slavný sjezd Světového poháru v Kitzbühelu a postaral se o první úspěch domácího závodníka na legendárním Hahnenkammu po šesti letech. Nadšení rakouských fanoušků ještě podtrhl Vincent Kriechmayr, který se podělil o druhé místo se Švýcarem Beatem Feuzem. Za Mayerem zaostali o 22 setin sekundy.

"Neznám větší blaho, to musím říct. Vyrazit vstříc těm tisícovkám lidí, být ve vedení, to je prostě neuvěřitelné. Už nahoře je spousta fanoušků, všichni mi fandili a oslavovali. Hrozně jsem se na tu jízdu těšil, bylo to neuvěřitelné," radoval se v cíli dvojnásobný olympijský vítěz.

Ski alpin: Österreicher Mayer entreißt Favorit Feuz den Sieg auf der Streif

Posledním Rakušanem, který na sjezdovce Streif vyhrál sjezd, byl v roce 2014 Hannes Reichelt. "Když se podaří vyhrát v Kitzbühelu, je to mimořádně skvělé. Člověk na tom tvrdě pracuje a je úžasné, když to vyjde," dodal Mayer, jenž oslavil osmé vítězství v SP.

Společně s Kriechmayrem se v 80. ročníku Hahnenkammu postarali o osmý double Rakušanů. Naposledy v roce 2001 vedl dokonce trojnásobný triumf domácích sjezdařů Hermann Maier před Hannesem Trinkelem a Stephanem Eberharterem, který se o třetí místo dělil s Američanem Daronem Rahlvesem.