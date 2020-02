Novák přidal další běžkařský titul, Razýmová předčila Hynčicovou

Novák po zdravotních problémech z minulých týdnů potvrdil pozici české jedničky s minutovým náskokem před kolegy z Dukly Liberec Jonášem Bešťákem a Petrem Knopem. Ti svedli na dálku velký souboj o stříbro a Bešťák jej získal o šest desetin sekundy.

"Závod byl hodně náročný kvůli sněhovým podmínkám. Sníh byl dost pomalý, jelo se mi ale dobře. Jsem rád, že se mohu rozzávodit, nastavit tempo a i si trošku zvednout sebevědomí," řekl Novák svazovému webu.

Ani o triumfu nejlepší Češky v hodnocení Světového poháru Razýmové nebylo pochyb, byť si postěžovala, že se jí nejelo dobře. "Cítím se poměrně unavená a teplé počasí tomu výkonu moc nepřidává. Byl to celkem těžký závod a jsem ráda, že to dopadlo, jak to dopadlo," řekla Razýmová. Stejně jako Novák byla nejrychlejší na všech mezičasech a Hynčicovou porazila bezmála o půl minuty. Třetí skončila Sandra Schützová.

Juniorské tituly získali Barbora Havlíčková, jež byla čtvrtá v absolutním pořadí, a Tomáš Lukeš. Mezi mladšími dorostenci do 16 let se stal šampionem Matyáš Bauer, syn trojnásobného olympijského medailisty Lukáše Bauera.

V neděli domácí šampionát ve Vysočina Areně vyvrcholí závody na 10 a 15 km klasicky s hromadným startem. Novák už do mistrovských bojů nezasáhne. "Tři závody by vzhledem k tréninkovému programu byly příliš. Důležité je, abych poladil na svěťákové závody. Čeká mě den odpočinku a od pondělí opět začínám s plným tréninkem," doplnil Novák.