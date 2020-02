Jak Ledecká uvízla v Rusku. Janek vysvětloval, že nejsme nepřátelé, líčí

Co jste s rakouským expertem z firmy Red Bull Robertem Trenkwalderem řešila?

Robert má s touhle tratí strašně moc zkušeností. Před týdnem jeli na stejné trati muži, tak mi k tomu měl hodně co říct. Jsem moc ráda, že tu je, tak jsem se snažila toho co nejvíc vyslechnout a pochopit. Samozřejmě ještě budeme mít rozbor u videa, ale pro mě jsou ohromně důležité ty informace bezprostředně po jízdě, kdy z ní mám nějaké pocity.

Co vám tedy Trenkwalder radil?

To je naše know-how, to vám nemůžu říct. (úsměv)

Kam byste sjezdovku Kandahar zařadila, co se týče obtížnosti?

Spousta lidí říká, že to je takový Kitzbühel pro holky, nejtěžší kopec, který jezdí. Já to úplně tak nevidím. Jela jsem tu svůj první svěťák, tak už o něm něco vím a připadá mi takový přátelský. Samozřejmě je těžký, hodně technický se spoustou náročných míst, ale nepřijde mi nepřátelský nebo nebezpečný.

Už tady startujete počtvrté, je to znát na vaší sebejistotě?

Když to srovnám teď s Banskem, kde jsem měla před závodem jednu jízdu, tady s tím kopcem už nějaké zkušenosti mám. Je můj oblíbený, i když vloni se mi to tu moc nepovedlo (34. ve sjezdu, super-G nedokončila), ale předešlé roky jsem byla tak nějak spokojená. Letos týden před námi jeli kluci, tak jsem se ve čtvrtek ještě dívala na celý jejich závod, jak najížděli do bran. I když to měli malinko jiné.

V čem?

Trochu se liší povrch, protože měli jiné počasí. Pořadatelé dělali, co mohli, ale nahoře jsou takové nekompaktní kuličky sněhu. Dole, kde jsou ledové plotny, to prolili, ale myslím, že to do závodu ještě vylepší.

Ester Ledecká v přípravě na závod SP ve sjezdu v Garmisch-Partenkirchenu.

Marco Tacca, ČTK/AP

Bylo ve hře, že by sem byl přesunut i zrušený sjezd z Ruska, nakonec se pojede v Crans Montaně.

To ani nevím, tak je skvělé, že se vůbec pojede. Bylo by pro mě fajn, kdyby se jel tady, ale těžko říct, jestli by trať dva sjezdy vydržela. Jak je na ní celý den sníh, ani ten podklad nemá jak povolit, aby to mohli zase utáhnout.

Když jste tu v roce 2016 debutovala ve Světovém poháru, Tina Weiratherová se vás ptala, jestli jste ta snowboardistka. Teď už vás lyžařské hvězdy berou jako jednu z nich?

To úplně nesleduju, každopádně mě znají o něco líp. Já už je taky, i bez helem. Tehdy jsem Tinu napoprvé nepoznala, což byl největší trapas, co jsem tu zažila. Myslím, že spolu vycházíme dobře, i teď po super-G v Soči za mnou holky chodily a říkaly, že to byla super jízda, i když jsem udělala jednu chybu. Je mezi námi přátelská atmosféra.

Teď panuje v Ga-Pa krásné počasí, ale čtvrteční trénink byl zrušen. Pomohl vám k delšímu odpočinku?

Odpočinek sice proběhl, ale přesun z Ruska byl náročnější, než jsem čekala. V Rusku nás totiž zavřeli, udělala se chyba ve vízech a končila nám o den dřív. Takže nás na pasovce nepustili a řešili jsme to sedm hodin. Takže se nám den volna navíc celkem hodil.

Jaká byla komunikace s ruskými úřady?

Nic moc. Já totiž neumím rusky a na mezinárodním letišti v Moskvě uměl anglicky jediný člověk. A ještě ho hodně dlouho sháněli. Takže překládal Janek, který rusky umí. Snažil se jim vysvětlit, že nejsme nepřátelé, to bylo nejdůležitější. (směje se) Bylo to nepříjemné, tou dobou bych byla radši kdekoliv jinde.