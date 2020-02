Jak se hledá ideální linie pro Ledeckou? S nákladným vybavením, v lese i na sněžnicích

Ondřej Bank si v rakouském Altenmarktu vzal sněžnice a třičtvrtě hodiny stoupal do kopce. Jeho bratr Tomáš zase v Ga-Pa běhal po lese i přilehlých kempech. V ruce měli kamery a hledali ideální místa, odkud by natočili jízdy své hvězdné svěřenkyně Ester Ledecké.

Pro určení ideální linie, kterou mají sjezdařky projet, je nezbytné vidět celou trať. A televizní záběry jsou mnohdy až příliš detailní. „Natočit trénink je strašně důležité, kór když je jen jeden,“ vyprávěl v Ga-Pa Tomáš Bank.

„A je třeba mít pokryté kamerami každé místečko na trati, některá i ze dvou pohledů. A tak běhám s kamerou a hledám místo, odkud to bude nejlepší,“ líčí.

Spokojená Ester Ledecká v cíli sjezdu v Ga-Pa.

Marco Tacca, ČTK/AP

Při kvalitě dnešního vybavení není problém natočit jízdu i z větší vzdálenosti, byť má technika odpovídající cenu. Bankovi disponují kamerou, která dokáže natočit jízdu i ze vzdálenosti šesti kilometrů. Nejsou výjimkou, po kopcích v okolí sjezdovek pobíhají také trenéři z ostatních týmů.

Ulehčením by mohlo být využití dronů, které by jízdy točily shora. „Ale ty jsou v pravidlech zakázány,“ připomíná Bank. „Některé brány, speciálně v Kanadě, absolutně nejde odnikud natočit a dokážu si představit, že by bylo nejlepší použít drony, ale zatím to nejde. A myslím, že to je dobře, ještě by začaly padat na závodníky,“ obává se Bank.

Před čtyřmi lety ostatně těsně unikl srážce s dronem při slalomu v italské Madonně di Campiglio Rakušan Marcel Hirscher, případný střet při sjezdu by mohl mít tragické následky.

Při následné analýze záběrů pak trenéři spolu s Ledeckou hledají ideální linii, kterou by měla držet. A to je parketa zejména Ondřeje Banka, který ještě před čtyřmi lety závodil, a některé sjezdovky včetně té v Ga-Pa zná z dob své aktivní kariéry. „Ale ze svých zkušeností čerpám už jen trochu, spíš se rozhodujeme podle videa,“ líčí.

A také podle psychického rozpoložení Ledecké. „Při sjezdu v Ga-Pa jsem viděl, že ji můžu tlačit do té nejrychlejší linie, i v tréninku jezdila dobře. V Bansku třeba tak sebevědomá nebyla,“ srovnává.

Pomáhají i brýle

Pomocníkem v přípravě jsou i speciální brýle zobrazující jízdu ve virtuální realitě. „Chtěl jsem je, už když jsem jezdil já. Jízdu si v nich Ester pustí a znovu si ji ukládá do hlavy,“ naznačuje Ondřej Bank.

Ale i nejmodernější technika by byla k ničemu, kdyby Ledecká nedisponovala schopností takřka dokonale reagovat na rady svých trenérů. „Zaprvé je na to talentovaná, za druhé obrovsky poctivá. Děláme ten rozbor strašně dlouho. Pro někoho by to bylo milion pokynů, které by nedokázal pojmout, Ester to dává,“ oceňuje Ondřej Bank.