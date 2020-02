Ledecká navázala na výkon ze sjezdu sedmnáctým místem v Super-G

Před týdnem v Krasné Poljaně skončila olympijská vítězka v této disciplíně desátá, což je její nejlepší výsledek v super-G ve Světovém poháru v kariéře. Dnes na něj navázala 17. místem, což je její čtvrté nejlepší umístění v Super-G ve SP.

"Bylo to trošku rodeo dneska," komentovala Ledecká sjezdovku Kandahar, na níž se střídaly ledové plotny s měkčím sněhem. "Jsem ráda, že jsem v cíli a myslím, že každý super-G je obrovská zkušenost. Jsem ráda, že tady můžu být a sbírat zkušenosti. Žádný trénink nedokáže nasimulovat svěťákové podmínky, takže jsem ráda, že jsem si to dala. Zajela jsem nejlepší jízdu, na kterou jsem v tu chvíli měla a rozhodně jsem to nebrzdila," doplnila.

Suterová zvítězila o 43 setin před Rakušankou Nicole Schmidhoferovou a dostala se do čela hodnocení disciplíny. Třetí skončila Švýcarka Wendy Holdenerová.

Závod nedokončilo sedmnáct z 52 lyžařek, vypadla například olympijská vítězka ze Soči Rakušanka Anna Veithová nebo další favoritky Viktoria Rebensburgová z Německa a Italka Sofia Goggiaová. Ani v Garmisch-Partenkirchenu nezávodila vedoucí žena Světového poháru Mikaela Shiffrinová z USA, neboť po náhlém otcově úmrtí přerušila na neurčito sezonu.