Chorvatský šok. Zubčič vyhrál první závod SP v životě

Závod Světového poháru v obřím slalomu v Naebě vyhrál v jarním počasí a silném větru Chorvat Filip Zubčič a slaví první triumf v seriálu. Na stupně vítězů jej v Japonsku doprovodili druhý Švýcar Marco Odermatt a třetí Američan Tommy Ford. Kryštof Krýzl obsadil 35. místo, k postupu do 2. kola mu scházelo necelých půl sekundy.

Christopher Jue, ČTK/AP

"Vždycky jsem snil o tom, že vyhraju závod Světového poháru. Věděl jsem, že tuhle sezonu by to mohlo vyjít, protože v poslední době jezdím opravdu rychle," řekl Zubčič. "Byl to těžký závod, sníh nebyl moc dobrý. V 1. kole jsem udělal velkou chybu, ale ve druhém jsem se dokázal hodně zlepšit," dodal Zubčič.

Chorvatský lyžař Flip Zubčič slaví svůj první triumf ve Světovém poháru lyžařů, povedlo se mu ho získat v japonské Naebě.

Christopher Jue, ČTK/AP

Po prvním kole vedl Nor Henrik Kristoffersen, ale ve druhém ho zpomalily přívaly větru a padající sníh, takže nakonec skončil až pátý, jednu příčku před krajanem Aleksanderem Aamodtem Kildem. Ten si udržel průběžné vedení v celkovém hodnocení SP, před Kristoffersenem má náskok 74 bodů.