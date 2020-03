Legenda White na skateboardu na tokijské olympiádě nebude

Legendární americký snowboardista Shaun White se nepředstaví fanouškům na letošních olympijských hrách v Tokiu, kde by mohl své umění prokázat i na skateboardu. Tuto disciplínu ovládá trojnásobný olympijský vítěz z ledové U-rampy stejně bravurně, ale nechce opustit tréninky na sněhu.

Skateboardisté se na přelomu července a srpna představí v Tokiu poprvé pod pěti kruhy. White zvažoval, že by se pokusil kvalifikovat, ale zdá se, že je rozhodnutý. "Nebylo to ani tak o tom, jestli budu na skatu, ale hlavně o tom opustit sníh. A to nechci," řekl agentuře AP o víkendu ve Vailu během amerického šampionátu snowboardistů.

Třiatřicetiletý Američan je rekordmanem prestižních X-Games, ze zimních má 13 zlatých medailí a z letních dvě. Unikátní skupinu sportovců soutěžících na různých olympiádách však nerozšíří.