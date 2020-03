Vykloubená ramena? Hvězdný Němec chce startovat už v dalším závodě

Do cíle Thomas Dressen sice dojel na lyžích, avšak ze záběrů bylo vidět, že se během pádu zranil. Letošní senzační vítěz tří závodů Světového poháru si o víkendu v Hinterstoderu při superobřím slalomu vykloubil obě ramena. Někdo by si dal od závodění pauzu, německý lyžař by se ale rád postavil na start sjezdu a super-G už tento víkend.