Kvalifikace snowboardcrossu se ve Španělsku pojede před závodem

Kvalifikace na sobotní závod Světového poháru ve snowboardcrossu byla dnes ve španělské Sierra Nevadě kvůli silnému větru zrušena. Sice začala, ale výsledky byly anulovány. Pokud to počasí umožní, měla by se kvalifikace jet před závodem od 10:20. O postup bude usilovat i české kvarteto Eva Samková, Vendula Hopjáková, Jan Kubičík a Matouš Koudelka. Závod by mě začít v poledne.

Odjet se stihla první kvalifikační jízda, v které skončila Samková třetí, což by jí zajistilo postup mezi šestnáctku žen. Hopjáková byla 18., Koudelka po první jízdě 22., Kubičík 28. a oba měli nakročeno k postupu mezi 32 postupujících mužů. "Pro nás je zrušení kvalifikace špatná zpráva," prohlásil trenér Marek Jelínek v tiskové zprávě.

Podle Jelínka hrozí, že bude trať v sobotu za dobrého počasí a ve větru příliš rychlá. "Nesjízdná a kvalifikace bude zrušena. Za špatného počasí i větru by proběhnout mohla. Nebo nastane to nejhorší pro nás," poukázal kouč na možnost, že by se závodníci do vyřazovacích jízd kvalifikovali na základě bodů FIS a ze Světového poháru. To by znamenalo, že by z české výpravy do finále prošla pouze Samková.

Olympijská šampionka ze Soči a bronzová z Pchjongčchangu byla s odjetou jízdou spokojená. "Ale protivítr byl opravdu silný. Některé skoky vycházely, některé se nedolétávaly a bylo dost pádů. Dá se říct, že díky větru to byla loterie," řekla Samková. "Mám pořád co zlepšovat, celkově ale můžu říct, že mě trať baví. Věřím, že jízdu posunu zase výš."

Úřadující mistryně světa a obhájkyně křišťálového glóbu začala sezonu výhrou výhrou v Montafonu, ale pak jela třikrát malé finále. V průběžném pořadí SP je třetí.

Snowboardcrossový Světový pohár pokračuje po měsíc a půl dlouhé pauze. Po Sierra Nevadě by se 15. března mělo jet finále ve Veysonnaz.