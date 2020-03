Slovenská hvězda slaví pod italským trenérem historický úspěch. Bude ale jejich spolupráce pokračovat?

Do sezony vstupovali s tím, že chtějí získat jeden malý křišťálový glóbus. Po sezoně mohou slavit dva. Petra Vlhová pod vedením trenéra Livia Magoniho ovládla ve Světovém poháru jak slalom, tak i paralelní slalom a stala se historicky první závodnicí, která v alpském lyžování pro Slovensko vyhrála malý glóbus. „Našim cílem byl zisk jednoho glóbu, abychom Slovensku přinesli další historický moment,“ uvedl Magoni na webu cas.sk.

Slovenská lyžařka však nezářila jen v točivých disciplínách, ale bodovala i v těch rychlostních. Úspěchy, kterých dosáhla, třetí ženu celkového hodnocení SP samozřejmě těší, avšak teď po předčasném ukončení sezony má celý tým rozporuplné pocity. Měli toho ještě hodně v plánu, teď však neví, co bude dál.

Kvůli šíření koronaviru se Vlhová nebude moci setkávat s trenérem. „Nevím, co dělat. Chtěli jsme ještě testovat lyže, ale byly zrušeny všechny akce, chtěli jsme trénovat na Slovensku, když tam ale vstoupím, zůstanu v karanténě. Každý tedy pojedeme domů a budeme čekat, co se stane,“ prohlásil Magoni s tím, že se svou svěřenkyní chtěl také probrat, zda bude jejich spolupráce pokračovat.

Vlhová již před časem prohlásila, že by chtěla, aby celý její tým zůstal pohromadě, avšak u Magoniho stále visí otazník. „Všechno je tak rychlé a nečekané. Musím se nad tím zamyslet. Ostatní členové týmu nemusí jezdit s Petrou všude, mohou se střídat, jenže co se týká mě, musím být s ní téměř každý den. To je hodně náročné,“ přiznal kouč.