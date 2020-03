Lyžařská hvězda v karanténě baví fanoušky. Olympionik má doma opičí dráhu

Švýcarský freestylový lyžař Andri Ragettli je dalším sportovcem, který se zapojil do výzvy „Stay At Home Challenge“. Jednadvacetiletý účastník olympijských her z Pchjongčchangu se doma během karantény baví vskutku originálním způsobem. Ve svém bytě si z různých předmětů vyrobil překážkovou dráhu. Na jeho povedené video se můžete podívat níže.