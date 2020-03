Jak zlepšit rytmus a koncentraci? Trenér doporučil hvězdné Slovence netradiční metodu

Jak udržet koncentraci a zlepšit rytmus? Trenér Petry Vlhové Livio Magoni má na to své metody. Své svěřenkyni doporučil hru na bicí. A ta už pilně trénuje. „Livio mi řekl, že bych mohla zkusit hru na bicí, kvůli koordinaci a změnám rytmu,“ uvedla úspěšná Slovenka na webu sport.aktuality.sk.

„Jsem začátečník, ale velmi mě to chytlo a baví mě to. Je to pro mě velice dobrý trénink. Člověk ví, jak udržet rytmus dvacet sekund, když ho ale mám udržet dvě minuty a Livio mi do toho dává jiný rytmus a mění ho, tak je to dobré na koncentraci a všechno ostatní,“ vysvětlovala Vlhová.

Třetí žena letošního celkového pořadí Světového poháru v minulých dnech obdržela dva malé křišťálové globy, a kromě toho jí radost udělalo i rozhodnutí jejího trenéra. „Budeme spolu pokračovat, je to oficiální. Dohodli jsme se na spolupráci do konce olympijských her, tedy na dva roky. Oba jsme chtěli pokračovat, ale byli v tom i jiné věci. Ty jsme ale vyřešili,“ potěšila své fanoušky.

Vlhová pod trenérem Magonim dosáhla ve Světovém poháru na třináct vítězství a jednatřicet pódiových umístění. Před třemi lety na světovém šampionátu pomohla týmu k zisku senzačního stříbra. Loni na mistrovství světa pak vybojovala tři medaile, zlato v obřím slalomu, stříbro v kombinaci a bronz ve slalomu.