Lyžařská šampionka Brignoneová pečuje o matku, která je nakažená koronavirem

"Federica je moje zdravotní sestřička, stará se mi o léky. Když se můj stav zhoršil, museli jsme volat sanitku, protože jsem v noci nemohla dýchat. Pět dní se o mne v nemocnici starali andělé, jejichž tváře jsem nikdy neviděla," popsala Quariová hospitalizaci mezi zdravotníky s rouškami.

Devětadvacetiletá Brignoneová v aktuální sezoně zkrácené kvůli koronaviru získala jako první Italka velký křišťálový globus za celkové vítězství ve Světovém poháru a přidala i trofeje za obří slalom a kombinaci. Nyní dohlíží na matčinu rekonvalescenci. Sama nakažená není a podle možností pokračuje v tréninku.

Ninna Quario Brignone: "Ero in ospedale per coronavirus. Federica la mia infermiera"https://t.co/nLAfDyrv4Q — skysport (@SkySport) April 7, 2020

"Vaří mi moje zamilovaná jídla, je to úžasné. Pořád ale přemýšlíme, kde jsem se mohla nakazit," dodala Quariová, jež má na kontě čtyři slalomová vítězství v SP z let 1979 až 1983 a čtvrté místo z olympijských her v Lake Placid.