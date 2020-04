Portyk popáté za sebou zvítězil v anketě o nejlepšího českého sdruženáře

Pořadí ankety, kterou od sezony 2008/09 vyhlašuje Úsek severské kombinace Svazu lyžařů ČR, určily hlasy 67 ůčastníků - samotných závodníků, trenérů, funkcionářů, lyžařských expertů a novinářů. V letech 2009-2010 vyhrál anketu Pavel Churavý, v letech 2011-2012 Tomáš Slavík a v období 2013-2015 Miroslav Dvořák.

„V uplynulé sezoně nastal u našich reprezentantů mírný výkonnostní posun. Pozitivní bylo už to, že tři z nich - Portyk, Pažout a Vytrval - bodovali ve Světovém poháru. Ukazuje se, že přechod z úspěšných juniorů mezi seniory je hodně náročný. Máme přitom stále velice perspektivní generaci závodníků, a tak očekáváme, že se budou postupně zapracovávat do širší světové špičky. Před všemi je ještě spousta tvrdé práce, ale nastolený trend v tréninku je dobrý," hodnotí Tomáš Slavík, sportovní ředitel úseku severské kombinace.

Tomáš Portyk (vlevo) a Ondřej Pažout, aktuálně dva nejlepší čeští sdruženáři.

Ivana Roháčková

"Vítězství Tomáše Portyka v anketě považuji za zcela zasloužené. Má za sebou jednu z nejvyrovnanějších sezon, bez propadáků. Jeho i naším cílem však je, aby ve Světovém poháru jezdil do desítky. Předpoklady určitě má," ujišťuje Slavík.

Jak se zbavit skokanské nervozity

Portyk kraluje seniorské kategorii nepřetržitě od ročníku 2015/16. V této sezoně mu prvenství zajistila nejen 27. příčka v klasifikaci Světového poháru, nejlepší umístění z českých reprezentantů, ale také trojice kvalitních výkonů s pořadím ve dvacítce nejlepších: 11. a 17. Val di Fiemme, 13. Ruka. V závěrečných závodech však u něj podobně jako u dalších českých sdruženářů nastal pokles skokanské formy a bojoval pouze o body na konci třetí desítky.

„O minulé sezoně nemohu říci, že se povedla, ale ani to, že mi nevyšla - byl to takový střed. Samozřejmě však od sebe očekávám víc, zvláště když vím, že na to výkonnostně mám. Kdybych v závodech nebo provizorních kolech předváděl skoky jako v tréninku, výsledky by byly výrazně lepší. Svazuje mě nervozita, abych soutěžní pokus nepokazil, ale právě kvůli tomu se mi úplně nevydaří. Chci však na sobě dál pracovat a věřím, že skokansky půjdu nahoru," líčí Tomáš Portyk.

Tomáš Portyk při skokanské části závodu sdruženářů.

ČOV/Pavel Lebeda

Současnou situaci v souvislosti s koronavirem zvládá docela dobře. „Jsem doma v Lomnici nad Popelkou, kde se věnuji suché přípravě, běhám a chodím do posilovny nebo sauny. Od konce sezony jsem neměl lyže na nohou a krásně psychicky odpočívám," usmívá se pětinásobný vítěz ankety.

Pažout a Vytrval velkým příslibem

Ondřeji Pažoutovi s Janem Vytrvalem vyšla výborně Letní Grand Prix a jejich pozice v bezprostředním dosahu elitní desítky dávala velkou naději i pro zimní sezonu. Oba sice dosáhli na bodovaná umístění (Pažout třikrát, Vytrval dvakrát), ale nevyrovnané výsledky na můstcích jim braly naději posunout se celkovým pořadím výše. Přesto oba zůstávají pro českou severskou kombinaci velkým příslibem.

Po roční přestávce, kdy vítězství v anketě přepustil Martinu Zemanovi, se mezi trenéry vrátil - celkově už počtvrté - na nejvyšší příčku reprezentační kouč Marek Šablatura. Vládcem juniorské kategorie se stal Jan Šimek z Dukly Liberec, jenž podal slibný výkon na letošním světovém šampionátu v Oberwiesenthalu.

Počtvrté se volila také nejlepší žena. Po dvou prvenstvích Simony Weinlichové stejně jako v minulém roce vyhrála talentovaná šestnáctiletá závodnice Ski klubu Harrachov Tereza Koldovská.