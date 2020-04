Karanténa je jako olympiáda, líčí Ledecká. Upřesnila, jak to bylo s koronavirem u Janka

Doma na své půdičce si Ester Ledecká skladuje lyžařské i snowboardové trofeje. A po uplynulé zkrácené zimě do sbírky doplnila několik cenných kusů včetně křišťálových medailí za druhé místo celkového hodnocení Světového poháru ve sjezdu a třetí za kombinaci. Jenže teď má dvojnásobná olympijská vítězka na kochání se s trofejemi více času, než by si přála.

Zatím nejúspěšnější lyžařská sezona jí skončila předčasně, finále SP v italské Cortině zhatila pandemie koronaviru. Odpadly i závody nižších kategorií, po uzavření hranic Ledecká jako vyhlášený tréninkový nezmar přišla i o možnost zahraniční přípravy.

Se svými kouči Tomášem a Ondřejem Bankovými našla podmínky aspoň pro základní trénink v areálu Červenohorské sedlo. „Tam byl takový poslední sněhový flek, kde jsem mohla sjet pár bran,“ popisuje.

Ester Ledecká na snowboardu, v rakouském Bad Gasteinu.

ASC Dukla/Ivana Roháčková

Trenéři vstávali v půl páté ráno, připravili aspoň několik branek a Ledecká do devíti hodin pilovala točivé disciplíny, k nimž se jinak v průběhu sezony moc často nedostane. „Ty jízdy byly dobré, jen by to chtělo potrénovat i na něčem prudším,“ ví trenér Tomáš Bank.

Ledecká se svým týmem důsledně dbala na dodržování všech předpisů. Bankové jezdili každý svým autem, komunikovali přes vysílačku a Ledecká se vyvážela na start na laně za skútrem, takže tréninková skupina nikoho nepohoršovala.

„My se to snažili držet v tajnosti, aby se tam lidi nesrocovali,“ popisuje Bank.. „Takhle brzo ráno tam stejně potkáte jen srnky a ty většinou nenadávají,“ usmívá se.

Ledecká navíc před cestou do Jeseníku absolvovala pobyt v karanténě a upřesnila zprávy, že její rodiče pociťovali příznaky nemoci covid-19. „Janek o tom mluvil s jednou televizní redaktorkou mimo záznam, ta paní to pak zveřejnila. Já si nemyslím, že by tím někdo z nás prošel, já tedy žádné příznaky rozhodně neměla, tak snad vydržíme zdraví všichni,“ doufá.

Současnou izolaci snáší Ledecká dobře. „Nejsem sociální typ, ani nemám moc kamarádů, tak to pro mě není tak hrozné ,jako pro většinu vrstevníků,“ srovnává. „Vlastně mi ten režim trochu připomíná olympiádu, kde je také spousta přísných pravidel, tak jsme všichni jako na olympiádě,“ pousměje se.

Ledecká si zatím doma v obýváku staví na improvizovaný trénink opičí dráhy, využívá rotoped i boxovací pytel. A nadbytek volného času věnuje psaní seminárních prací na Vysokou školu finanční a správní, tanci i tréninku hry na kytaru se svým tatínkem. „Jen jsem zjistila, že hudební geny se neprojevily v plné kráse,“ posteskne si.

Rodina Ledeckých se zřejmě bude muset obejít bez své tradiční letní dovolené spojené s tréninkem a windsurfingem na řecké Lefkadě, a tak už Ester vyhlíží, kdy bude moct vyrazit opět na lyže.

Právě období po sezoně je klíčové pro testování směrem k příští zimě. Zvlášť letos, kdy lyžařská federace FIS plánuje změnu pravidel a zákaz používání vosků s fluorem, což by znamenalo kompletní obměnu lyží. A i v případě příhodných sněhových podmínek v Česku vybavení na rychlostní disciplíny nevyzkouší…

„Kdyby k té změně nedošlo, tak má dobré lyže z loňska. Ale pokud FIS to rozhodnutí neodloží, je to pro nás velká komplikace,“ připomíná Bank.

„Když se na sníh nedostaneme v květnu a červnu, nemáme šanci lyže otestovat a proti Švýcarkám nebo Rakušankám budeme mít hendikep,“ upozorňuje Bank, že v Rakousku se opatření uvolňují, a tak tamní lyžařky již brzy budou moct trénovat a testovat.