Kdo má zvednout české skoky? Expert, kterému chtěli dát v Německu kouli na nohu

Jako závodník velkou díru do světa neudělal, zůstalo u dvou startů ve Světovém poháru skokanů na lyžích. Jako trenér si ale František Vaculík postupně získával renomé, které ho zavedlo do skokanské velmoci Německa a následně do pozice šéftrenéra v Česku. Úkol má nelehký, pozvednout skoky v zemi, kde přes zimu nefunguje žádný velký můstek, aby tradiční sport nestál jen na výkonech dlouholeté jedničky Romana Koudelky.

Pětatřicetiletý Vaculík si ve světě skoků prošel všemi rolemi od závodníka přes servismana po trenéra mládeže i žen. Teď střídá u mužského áčka po pár měsících Antonína Hájka.

„Frantu jsme přivedli loni zpět do Česka do role šéftrenéra mládeže, kde nastavil systém od žáků po juniory. Když byl během zimy odvolán David Jiroutek, už jako šéftrenér zastřešoval všechny kouče a s áčkem občas jezdil. A po zimě jsme se domluvili, že mu dáme prostor pro každodenní práci s týmem,“ vysvětluje místopředseda skokanského úseku Jan Baier.

Vaculík získal zkušenosti za hranicemi, působil v Rastbühlu i bavorském svazu. „Jezdili jsme tam na soustředění a já se dozvěděl, že shánějí trenéra. Byl jsem mladý, dodělával si licenci na FTVS a cizina mě lákala, tak jsem poslal životopis a dostal jsem nabídku,“ popisuje.

V Rastbühlu musel přesvědčovat okolí, že jako trenér z Česka má německé mládeži co dát. „V klubu mi věřili, předseda mě podporoval. Ale třeba rodiče skokanů jsem si musel získávat, chvíli to trvalo, ale dostal jsem je na svou stranu a brali mě i ostatní trenéři,“ cení si.

Důkazem, jakou pozici si vybudoval, byla i rozlučka, když se po třech letech vracel domů za kamarády a svojí partnerkou. „Chtěli mi dát kouli na nohu, abych neodcházel,“ směje se. „Od dětí i rodičů jsem dostal dárky, složili mi písničku, bylo to až dojemné,“ přiznává.

Dlouholetá česká jednička Roman Koudelka bude mít třetího kouče během roku.

Úsek skoku na lyžích SLČR

Inspiraci z německého systému by rád přenesl i do Česka, byť do zcela jiných podmínek. „Letos se povedlo zprovoznit menší můstky v Harrachově, ale pro juniory už by bylo třeba skákat aspoň na devadesátce. Ta tu chybí a je to znát i na výsledcích,“ říká s vědomím, že česká juniorská špička má momentálně k té světové hodně daleko.

„Je třeba ty kluky udržet u sportu a zvednout i další kategorie od staršího žactva. Ale to je práce na delší dobu,“ ví Vaculík.