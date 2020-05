Česká legenda jako trenér Poláků: Snažil jsem se je vystrašit, ale nikdo neodešel, směje se Bauer

Lukáš Bauer má za sebou první sezonu v roli hlavního kouče polských běžců na lyžích a se svým působením je spokojený. Smlouvu má do olympijských her v Pekingu za dva roky a v pondělí vyrazí do Zakopaného na první letošní letní soustředění. Před ním se svěřence snažil vystrašit v telekonferenci prohlášením, že je čekají těžší tréninky než dosud. Někdejší vítěz Světového poháru je zároveň nadšený, že polské ženy nově vede Slovák Martin Bajčičák.

Pod Bauerovým vedením se začalo polským běžcům dařit a po 14 letech dosáhli tři muži s hlavou orlice na hrudi - Dominik Bury, jeho bratr Kamil a Maciej Starega - na body v seriálu SP. "Stal jsem se trošku slavným," řekl Bauer s úsměvem novinářům. "Na premiéru asi dobrý a teď doufám, že budeme mít našlápnuto dosáhnout top výsledků," zhodnotil první sezonu.

Dvaačtyřicetiletý Bauer podotkl, že hlavní je, jak je s jeho prací spokojeno vedení. Ze zákulisních informací ví, že velmi. "Dostává se to ke mně oklikou, ale málokde šéf rovnou chválí. Spíš radši drží v napětí, že by to mohlo být lepší," řekl.

Určité zklamání si prožil při zastávce v Novém Městě na Moravě. Na Vysočině vyhrál svůj první závod v SP, proto se zde coby kouč chtěl předvést. "Všem ukázat, že to není, že Bauer zmizel do Polska, vegetuje si tam a je spokojený s padesátými místy, ale jednoznačně jsem tam chtěl bodovat. A tam jsme zrovna nebodovali. Tam jsem si říkal, sakra, sakra, a přemýšlel, jestli mi to za to stojí," prohlásil Bauer.

Náročný první rok

První rok u polské reprezentace hodnotí jako náročný. Musel se přeorientovat z pozice závodníka-manažera, kterou plnil u svého týmu dálkových běhů, na trenéra. "Který se 365 dnů v roce stará o závodníky, pořád vymýšlí tréninky, vede je a zároveň bojuje s jejich egem," řekl. Naučil se dost věcí snést. "Třeba když mi závodník, který nedosahuje mých kvalit, říká, jak by to mělo být."

Musel změnit svůj přístup k závodníkům. Od jara do podzimu měl z fungování senzační pocit, ale v momentu, kdy se začalo závodit, tak se projevily u jednotlivců rozdílné povahy. "A vše se zkomplikovalo. Zjistil jsem, že na někoho musíte psychologicky. V půlce sezony jsem musel radikálně změnit své fungování, konkrétně se Staregou, a pak to neslo plody. To bylo poučení," řekl Bauer.

Všichni jsou spokojení

Nyní už se chystá na první soustředění. Ještě předtím mluvil s týmem vzhledem k pandemii koronaviru přes internet. "Snažil jsem se je vystrašit, že jestli loni byli unavení, tak že jsme jenom začínali a byl jsem na ně mírný, že to teď bude hodně těžký. Nikdo bohužel neodešel, všichni jsou spokojený a v pondělí začíná první soustředění v Zakopaném," řekl trojnásobný olympijský medailista.

V Polsku se potká s Bajčičákem, novým koučem žen. "Jsme velký kamarádi. Byl mi za svědka na svatbě a já jemu, takže jsem byl nadšený," řekl Bauer, který původně loni lákal Bajčičáka, aby mu dělal asistenta.

Doufá, že se zlepší spolupráce mezi mužským a ženským týmem. "Loni byly dva servisní týmy, jeden pro kluky a jeden pro holky a to absolutně nefungovalo. Důvodem byla dost Justyna Kowalczyková, která si udělala hradby kolem svého týmu. Bylo by efektivnější i levnější, kdyby to fungovalo společně," míní Bauer.