Obrovská pocta! Český supertalent je mezi pěti nejlepšími sportovci Evropy

Švancer letos zazářil na Olympijských hrách mládeže v Lausanne, kde získal zlato v disciplíně Big Air a ve slopestylu byl čtvrtý. Už ve čtrnácti vyhrál závod Evropského poháru, opakovaně dokázal bodovat i mezi světovou elitou.

„Byla to pro mě další skvělá sezona. Moc jsem si ji užil a výsledkově se mi dařilo, ale že po ní budu mezi nejlepšími pěti mladými sportovci Evropy, by mě nikdy nenapadlo,“ přiznal Švancer. „Vnímám to jako ocenění za výsledky, které mám za sebou, ale zároveň to je pro mě velká motivace do další práce,“ dodal.

Kdo jsou jeho parťáky ve finálové pětce? Rakouská sdruženářka Lisa-Marie Hirnerová, italská biatlonistka Linda Zingerleová a sáňkaři Jessica Degenhardtová z Německa a Gints Berzins z Lotyšska.

Slavnostní vyhlášení mělo proběhnout už v květnu na semináři Evropského olympijského výboru, ale ten se kvůli pandemii koronaviru nekonal. Výsledek hlasování všech členských států tak bude známý až na podzim, ale všichni nominovaní v top 5 získají trofej a stipendium na podporu jejich sportovní kariéry a zlepšení přípravy.

Před pěti lety cenu získal dráhový cyklista Jiří Janošek, mezi elitní pětkou už byl i jeho kolega Jakub Štastný a střelec Filip Nepejchal. Švancer je za devět let existence ceny prvním českým zimním finalistou. Další úspěchy pro Česko už ale zřejmě nepřidá, v budoucnu plánuje reprezentovat Rakousko, kde s rodinou dlouhodobě žije.