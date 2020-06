Olympijskou vítězku Samkovou zasáhla tragédie, zemřela jí maminka

„Vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolujeme si Vás touto cestou informovat o náročné životní situaci, které je nyní vystavena Eva Samková se svou rodinou. Po krátké, těžké nemoci včera zemřela její maminka Ludmila Samková. Eva se rozhodla v nastalé situaci věnovat veškerý čas a energii jen svým nejbližším. Prosíme tímto Vás, novináře, a také veřejnost o respektování tohoto rozhodnutí olympijské vítězky. O přípravě Evy a jejím programu pro nadcházející sezónu Vás budeme na těchto stránkách informovat," uvedl v prohlášení vydaném pro média tým Evy Samkové.

Úspěšná a věčně usměvavá závodnice se musí vyrovnávat s další ranou osudu. V lednu 2018 zemřel její tatínek. "Život mi píše různé příběhy a zkouší moji odolnost. Byl to právě taťka, který mě spolu s mojí mamkou učil bojovat, nevzdávat se a věřit, že cesta, kterou jsem si vybrala, je správná. Dnes jsem vyhrála pro něj. Porazit smutek a poprat se o své místo je přesně to, co by si přál a byl by na mě pyšný," uvedla tehdy Samková v tiskové zprávě poté, co ovládla závod Světového poháru ve snowboardcrossu v tureckém Erzurumu.